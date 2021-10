Lạc chân vào Facebook gái đảm, netizen bụng réo ầm ầm vì mâm cơm

Phải thừa nhận 1 điều rằng, gái đảm dù ở đâu cũng có vạn trái tim vì bất cứ chàng trai nào chẳng mong mỏi có mâm cơm gia đình "ngon lành cành đào" lại còn đủ sắc màu. Thậm chí có đôi khi, chẳng cần trực tiếp ăn, chỉ cần ngắm loạt mâm cơm đầy đủ món ăn gia đình cũng đủ làm người ta thấy thỏa mãn và ấm cúng. Mới đây, Phạm Vân Anh (SN1991) - một gái đảm đến từ Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội mới đây cũng làm náo loạn khi khoe các tác phẩm vào bếp của chính mình. Dù thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch kiếm nguyên liệu khá khó khăn nhưng Vân Anh vẫn cố gắng để mâm cơm nhà của mình có đủ ít nhất 1 món canh, 1 món mặn hay rau xào và hoa quả. Vân Anh chia sẻ: "Mình có niềm đam mê sâu sắc với nấu ăn. Có thời gian rảnh là mình sẽ lăn vào bếp và mày mò những món mới. Đó cũng là cách mình xả stress sau một ngày làm việc vất vả". Vì rất yêu thích việc bếp núc nên Vân Anh không bao giờ thấy mệt mỏi hay gặp khó khăn trong bất kì công đoạn nào. Ngược lại, bằng cách sắp xếp phân phối nguyên liệu cũng như thời gian nấu hợp lý mà mỗi ngày, Vân Anh chỉ phải bỏ ra rất ít thời gian nhưng vẫn cho ra đời được loạt cơm nhà ai nhìn vô cũng thèm. Thông thường, Vân Anh mất 45 - 60 phút để hoàn thiện một mâm cơm với 3 - 4 món, chi phí thì rơi trung bình từ 100 - 150.000 đồng tùy món. Trong quan niệm của Vân Anh, mâm cơm gia đình là thứ không thể thiếu được, bởi giờ cơm đến cũng đồng nghĩa với khoảnh khắc gắn kết những thành viên trong gia đình lại với nhau đã đến. Bên cạnh đó, gái đảm Nghệ An cũng cho biết sẽ chẳng có việc gì khiến người ta cảm thấy bình yên hơn việc được cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, kể nhau nghe sau một ngày dài làm viêc với những người mình yêu thương nhất. Nhìn độ hoành tráng của những mâm cơm là biết Vân Anh đam mê bếp núc ra sao. Mời độc giả xem video: Mâm cơm Nam Bộ ngày Tết - Nguồn: VTV24

