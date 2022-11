Kinh hoàng cây mít “siêu mắn” trăm quả chen chúc như sung

Những loại trái cây mọc dị biệt, khác thường luôn là chủ đề bàn tán xôn xao trên MXH, đặc biệt là cây mít với số lượng quả mọc cực nhiều càng được netizen chú ý. Không ít lần, chúng ta được chứng kiến những cây mít "mắn đẻ", cho ra đời những quả mít trĩu cả cành, nhìn vào chỉ muốn vặt trộm vài quả mà thôi! Xem ảnh, có thể thấy cảnh những quả mít to bự mọc kín từ thân lên đến tận ngọn trên cao. Những cây mít sai trĩu quả ở Việt Nam thì không thiếu, nhưng cho nhiều trái đến thế này có lẽ mới là lần đầu thấy. Thậm chí, vì quá khó tin mà không ít cư dân mạng đã bình luận cho rằng hình ảnh đã được qua chỉnh sửa, chứ không thể có cây mít nhiều quả như vậy. Dưới những hình ảnh này nhiều netizen đã để lại bình luận kinh ngạc với cây mít được cho là "mắn đẻ nhất Việt Nam". "Nhìn mấy quả ở trên cao mà hãi, tưởng tượng đang đi ngang mà nó rụng xuống một phát thì…" hay "Ước gì có con chim bay tới ăn quả mít rồi kêu gia chủ may túi ba gang. Lúc đó tha hồ giàu to!"... là những bình luận cư dân mạng để lại dưới màn khoe cây mít "cổ thụ" trĩu quả. Cảnh tượng một cây mít mọc quả chi chít dưới thân cây khiến cư dân mạng không tin vào mắt mình. Một cây mít ở quán cà phê từng gây xôn xao trên MXH vì số lượng quả mọc quá nhiều. Trồng cây mong nhất đến ngày lấy quả. Thấy quả mít nhiều như thế này thật sự là niềm ao ước của những người. Thế nhưng, nhiều cư dân mạng cho rằng chủ nhà nên có vài biện pháp can thiệp bởi nếu để như thế, mít sẽ khó phát triển được. Một số ý kiến khuyên chủ cây nên tỉa bớt những quả mít bé. Việc mít mọc quả chi chít, xếp chồng lên nhau dày đặc như thế sẽ chỉ cho ra những quả nhỏ. Ảnh: Tổng hợp

Những loại trái cây mọc dị biệt, khác thường luôn là chủ đề bàn tán xôn xao trên MXH, đặc biệt là cây mít với số lượng quả mọc cực nhiều càng được netizen chú ý. Không ít lần, chúng ta được chứng kiến những cây mít "mắn đẻ", cho ra đời những quả mít trĩu cả cành, nhìn vào chỉ muốn vặt trộm vài quả mà thôi! Xem ảnh, có thể thấy cảnh những quả mít to bự mọc kín từ thân lên đến tận ngọn trên cao. Những cây mít sai trĩu quả ở Việt Nam thì không thiếu, nhưng cho nhiều trái đến thế này có lẽ mới là lần đầu thấy. Thậm chí, vì quá khó tin mà không ít cư dân mạng đã bình luận cho rằng hình ảnh đã được qua chỉnh sửa, chứ không thể có cây mít nhiều quả như vậy. Dưới những hình ảnh này nhiều netizen đã để lại bình luận kinh ngạc với cây mít được cho là "mắn đẻ nhất Việt Nam". "Nhìn mấy quả ở trên cao mà hãi, tưởng tượng đang đi ngang mà nó rụng xuống một phát thì…" hay "Ước gì có con chim bay tới ăn quả mít rồi kêu gia chủ may túi ba gang. Lúc đó tha hồ giàu to!"... là những bình luận cư dân mạng để lại dưới màn khoe cây mít "cổ thụ" trĩu quả. Cảnh tượng một cây mít mọc quả chi chít dưới thân cây khiến cư dân mạng không tin vào mắt mình. Một cây mít ở quán cà phê từng gây xôn xao trên MXH vì số lượng quả mọc quá nhiều. Trồng cây mong nhất đến ngày lấy quả. Thấy quả mít nhiều như thế này thật sự là niềm ao ước của những người. Thế nhưng, nhiều cư dân mạng cho rằng chủ nhà nên có vài biện pháp can thiệp bởi nếu để như thế, mít sẽ khó phát triển được. Một số ý kiến khuyên chủ cây nên tỉa bớt những quả mít bé. Việc mít mọc quả chi chít, xếp chồng lên nhau dày đặc như thế sẽ chỉ cho ra những quả nhỏ. Ảnh: Tổng hợp