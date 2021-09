Không đeo khẩu trang, "phượt thủ" Bella lớn tiếng với cán bộ

Bella đã được biết đến từ lâu với những màn quỵt tiền, chửi mắng hoặc chiêu trò làm lố khắp mạng xã hội. Ngoài những hành động kỳ quặc, phát ngôn ngông cuồng của mình, Bella còn khiến dư luận lo lắng khi giữa mùa dịch phức tạp lại ngang nhiên di chuyển hết tỉnh nọ đến tỉnh kia, thậm chí còn không đeo khẩu trang. Mới đây, đoạn cip ghi lại hình ảnh của "hot girl" Bella đứng đối chất với cán bộ công an khi ra đường trong thời gian giãn cách xã hội và đặc biệt là không đeo khẩu trang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người ngao ngán. Theo đó khi bị cán bộ công an nhắc nhở về việc ra ngoài khi không cần thiết, không đeo khẩu trang, Bella liên tục lảng tránh câu hỏi bằng cách đề cập đến việc nhà nghỉ kế bên không cho vào hay bị nhiều người dân trêu chọc. Vẫn như mọi khi khả năng "bắn chữ" liên thanh của Bella khiến anh cán bộ không kịp phản ứng. Bella trần tình: "Khách sạn mở cửa 24/24 em thấy mở cửa em vào nó bảo 5h sáng mới có phòng. Ghế đá công viên mưa to quá nên em mới trú vào nhà người dân. Thế xong chúng nó đánh em, lại còn trêu chọc em". Trước màn "nhả vần" của Bella, các cán bộ công an liên tục nhắc nhở: "Nói bé thôi. Nói ít thôi. Đeo khẩu trang vào". Trước lời nhắc nhở của các cán bộ, Bella vẫn không chịu kéo chiếc khẩu trang lên mặt mà vẫn đứng nói liên hồi. Bella còn chỉ cho anh cán bộ về chiếc xe đạp điện chở đầy hành lý của mình và bày tỏ thái độ bức xúc khi người dân không cho cô trú mưa nhờ. Chưa biết sự việc diễn ra ở đâu nhưng vừa "tái xuất giang hồ", Bella lại nhanh chóng thu hút lượng lớn sự chú ý từ cư dân mạng. Đa phần đều phê phán hiện tượng mạng này dù đang dịch bệnh căng thẳng nhưng vẫn "thông chốt" khắp nơi, thậm chí không đeo khẩu trang còn đứng đôi co với cán bộ công an. Hot girl Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà (SN 1986), quê ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Khoảng đầu năm 2015, Bella bắt đầu nổi tiếng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội với biệt danh 'hot girl quỵt tiền'.

Bella đã được biết đến từ lâu với những màn quỵt tiền, chửi mắng hoặc chiêu trò làm lố khắp mạng xã hội. Ngoài những hành động kỳ quặc, phát ngôn ngông cuồng của mình, Bella còn khiến dư luận lo lắng khi giữa mùa dịch phức tạp lại ngang nhiên di chuyển hết tỉnh nọ đến tỉnh kia, thậm chí còn không đeo khẩu trang. Mới đây, đoạn cip ghi lại hình ảnh của "hot girl" Bella đứng đối chất với cán bộ công an khi ra đường trong thời gian giãn cách xã hội và đặc biệt là không đeo khẩu trang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người ngao ngán. Theo đó khi bị cán bộ công an nhắc nhở về việc ra ngoài khi không cần thiết, không đeo khẩu trang , Bella liên tục lảng tránh câu hỏi bằng cách đề cập đến việc nhà nghỉ kế bên không cho vào hay bị nhiều người dân trêu chọc. Vẫn như mọi khi khả năng "bắn chữ" liên thanh của Bella khiến anh cán bộ không kịp phản ứng. Bella trần tình: "Khách sạn mở cửa 24/24 em thấy mở cửa em vào nó bảo 5h sáng mới có phòng. Ghế đá công viên mưa to quá nên em mới trú vào nhà người dân. Thế xong chúng nó đánh em, lại còn trêu chọc em". Trước màn "nhả vần" của Bella, các cán bộ công an liên tục nhắc nhở: "Nói bé thôi. Nói ít thôi. Đeo khẩu trang vào". Trước lời nhắc nhở của các cán bộ, Bella vẫn không chịu kéo chiếc khẩu trang lên mặt mà vẫn đứng nói liên hồi. Bella còn chỉ cho anh cán bộ về chiếc xe đạp điện chở đầy hành lý của mình và bày tỏ thái độ bức xúc khi người dân không cho cô trú mưa nhờ. Chưa biết sự việc diễn ra ở đâu nhưng vừa "tái xuất giang hồ", Bella lại nhanh chóng thu hút lượng lớn sự chú ý từ cư dân mạng. Đa phần đều phê phán hiện tượng mạng này dù đang dịch bệnh căng thẳng nhưng vẫn "thông chốt" khắp nơi, thậm chí không đeo khẩu trang còn đứng đôi co với cán bộ công an. Hot girl Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà (SN 1986), quê ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Khoảng đầu năm 2015, Bella bắt đầu nổi tiếng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội với biệt danh 'hot girl quỵt tiền'.