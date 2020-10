Khoe giảm cân, hot girl đời đầu lộ ý định khoe ảnh diện "2 mảnh"

Nhắc đến hội hot girl đời đầu, không ai là không biết đến Huyền Baby. Dù đã bước sang tuổi 31 cùng 2 lần sinh nở nhưng khoản nhan sắc, cô nàng 8X này khó có đối thủ xứng tầm. Không suy nghĩ lấy chồng xong là hết đẹp, hot girl Huyền Baby cực kì chịu khó chăm sóc bản thân và phát huy điểm mạnh nhan sắc của mình. Mới đây, trong clip du lịch mùa hè cùng gia đình, Huyền Baby cho biết đã phải giảm 8kg để có những màn khoe dáng hoàn hảo nhất. Thậm chí, dù đang đi biển nhưng Huyền Baby không dám ăn hải sản thả ga mà gọi riêng ức gà và rau xanh để thực hiện nghiêm ngặt kế hoạch giảm cân của mình. Nhưng đó cũng chính là lý do giúp Huyền Baby giữ vững phong độ body xịn sò cho trong mọi khung hình với vòng 2 phẳng lì, vòng 1 căng đầy. Ngắm những bức ảnh Huyền Baby đăng tải trên MXH, nhiều fan phải cảm thán rằng: "Trông mẹ 2 con có khác gì gái mới lớn đâu cơ chứ!". Ngoài ra, dân tình còn chú ý đến nhan sắc không cần qua app chỉnh ảnh của Huyền Baby. Trong khi nhiều người đẹp khác thường bị "hại" ít nhiều khi quay clip nhưng riêng Huyền Baby so với ảnh trên mạng trông cô chẳng khác chút nào. Với nhan sắc cực phẩm ở tuổi 31 nhiều fan còn đòi trao danh hiệu "tượng đài" nhan sắc cho Huyền Baby. Huyền Baby là một trong những hot girl đời đầu của Việt Nam cùng với nhóm bạn thân là Hạnh Sino, Emily... từng khiến không ít người phải say đắm. Năm 2013, Huyền Baby bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi, tổ chức lễ cưới cực hoành tráng nhưng kín đáo với doanh nhân thành đạt Quang Huy, người sở hữu chuỗi khách sạn 2 - 4 sao nổi tiếng tại Sài Gòn. Kết hôn xong, Huyền Baby dừng hẳn hoạt động nghệ thuật, rất ít khi xuất hiện trước công chúng và thường từ chối phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông, nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm đến đời tư của cô. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những đám cưới của dàn cầu thủ, hotgirl, streamer Việt được mong chờ trong năm 2020 - Nguồn: SaoStar

