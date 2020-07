Khoe ảnh trước và sau giảm cân gái xinh như 2 người khác nhau

Hành trình giảm cân của cô nàng tên Mai Kỳ hiện tại đang nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt nhan sắc sau khi giảm cân của cô lại được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Ban đầu, Mai Kỳ có cân nặng lên tới 89kg, bằng nỗ lực luyện tập cũng như ăn uống khoa học, cô gầy xuống chỉ còn 50kg. Quá trình giảm cân bằng khổ luyện của hot girl này đã biến cô trở thành một con người hoàn toàn khác, không chỉ xinh đẹp hơn mà Mai Kỳ trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều chàng trai. Mai Kỳ cho biết lý do cô nàng mập là vì vốn có cơ địa hay ăn dễ béo từ nhỏ. Bên cạnh đó, tâm lý không vững là một nguyên nhân khác khiến cô nàng tăng cân không phanh. Số cân nặng của Mai Kỳ luôn duy trì ở đầu 8 và chỉ thay đổi vào thời điểm Mai Kỳ lên năm 3 đại học. Lúc đó, vì cô nàng đang yêu thầm một chàng trai cùng trường nên Mai Kỳ quyết tâm giảm cân. Ngày nào cũng như ngày nào, cô bạn đều dành ra ít nhất 30 phút để tập luyện hoặc chạy bộ. Ngoài ra, gái xinh còn có chế độ ăn uống khoa học, hợp lý theo chuẩn quy tắc ăn kiêng để đảm bảo đủ dinh dưỡng mà vẫn không béo lên. Tuy nhiên, đến khi giảm cân thành công Mai Kỳ vẫn không thể thành đôi với crush nhưng bù lại, cô nàng đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, khí chất của hot girl giảm cân này còn biến chuyển tích cực. Không còn tự ti, mọi thứ xung quanh cô nàng trở nên tươi sáng hơn, có lẽ vì thế mà thần thái cô nàng cũng rực rỡ hơn, hay cười hơn. Cô bạn giờ đã trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều chàng trai. Mời quý độc giả đón xem thêm video Bí quyết giảm cân hiệu quả mà an toàn - Nguồn: VTC NOW

