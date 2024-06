Khó hiểu thánh mukbang Việt Nam xinh đẹp ăn cả đá

Tóc Vàng Hoe là một trong những TikToker rất nổi tiếng ở mảng mukbang. Các món ăn mà Tóc Vàng Hoe mukbang hầu như rất hấp dẫn, vì thế thu hút về vô vàn lượt xem. Tuy nhiên vừa mới đây, cô lại gây tranh cãi khi mukbang một món ăn rất "độc lạ", đó chính là đá xào sả ớt. Theo đó, cô nàng bày hẳn một chiếc chảo rất to đá cuội xào với các nguyên liệu như tỏi, hành, ớt, sả, lá chanh và thêm các gia vị.Cô cho biết món này có vị chủ yếu là cay, ngoài ra còn có vị mặn, ngọt và hơi chua nhẹ. Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu với cô nàng khi ăn cả đá. Liệu có phải do bí content quá hóa liều nên món gì cô nàng cũng dám ăn để gây chú ý hay không? Trên thực tế, món đá xào sả ớt này thật sự tồn tại và xuất xứ từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Tên gọi đầy đủ của món ăn này là đá cuội xào ớt, hay còn được gọi là soudiu. Theo nhiều câu chuyện được truyền miệng kể lại, trước đây, có những người lái đò giao hàng qua Hồ Bắc bị mắc cạn giữa sông. Giữa lúc bị hết lương thực, họ liền nghĩ ra cách nhặt đá ở đáy sông nấu cùng các loại gia vị để tạo nên món ăn. Đó là lý do mà đá xào sả ớt ra đời. Hương vị của món ăn này chủ yếu được tạo ra từ các gia vị chế biến cùng. Người ăn chủ yếu ăn lấy phần gia vị, nước sốt còn đá sẽ được nhả ra. Món ăn này cũng được nhiều mukbanger Trung Quốc làm video. Tóc Vàng Hoe gây ấn tượng với những màn ăn uống ngon miệng hết cả đĩa, bàn thức ăn khổng lồ. Hiện tại, kênh TikTok của cô đã đạt hơn 2,1 triệu lượt theo dõi và hơn 35,7 triệu lượt yêu thích. Mukbang là trào lưu phát sóng cảnh tiêu thụ lượng thức ăn lớn bắt nguồn tại Hàn Quốc. Công việc của những người phát sóng nội dung này chỉ là ngồi và ăn hết một số lượng lớn thức ăn. Theo dõi những nội dung của nữ Tiktoker, nhiều khán giả không khỏi giật mình vì độ liều lĩnh của cô gái khi từ mâm gỏi thịt bò, bạch tuộc sống đến 10 bộ óc heo, 20 quả trứng sống, vài chục con đuông dừa đều được cô gái này ăn trong không đến 10 phút. Việc liên tục ăn uống nhận phải khá nhiều lời bình luận trái chiều từ netizen. Nhiều người bày tỏ sự khó chịu, tuy nhiên có những người yêu thích tiếng ăn uống mà các mukbanger mang lại.

