Khám phá vịnh biển được Worldbays bình chọn là đẹp nhất

Vịnh Lăng Cô thuộc địa phận của thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Vịnh có chiều dài khoảng 42,5 km, cách trung tâm thành phố Huế hơn 60 km và Đà Nẵng tầm 25 km. Năm 2009, vịnh Lăng Cô được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất trên thế giới do Worldbays bình chọn. Nơi đây nổi tiếng với nước biển trong xanh, không khí trong lành nên rất phù hợp làm điểm du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời dành cho du khách. Vịnh Lăng Cô có 2 mùa phân hóa khá rõ rệt là mùa nóng và mùa lạnh. Thời điểm lý tưởng nhất để đi du lịch là từ tháng 4 – tháng 7 hàng năm. Du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng máy bay đến Đà Nẵng, sau đó đi xe bus hoặc oto qua đèo Hải Vân để đến với vịnh Lăng Cô xinh đẹp. Ảnh: Hoàng Minh Là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, Lăng Cô sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị như: ngắm hoàng hôn trên Phá Tam Giang, câu cá đầm Lập An, tham quan núi Bạch Mã, và đặc biệt là ngắm vịnh từ đèo Hải Vân. Góc nhìn từ đèo Hải Vân nhìn xuống Vịnh Lăng Cô là tầm nhìn rộng mở và bao quát nhất. Dường như cả Lăng Cô nằm trọn trong tầm mắt, êm đềm không thể tả. Một trong những hoạt động khó có thể bỏ qua khi đến với vịnh biển Lăng Cô chính là ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Khung cảnh ở đây đẹp đến nỗi chụp đại một góc cũng có thể cho ra những bức ảnh để đời. Đầm Lập An cũng là một trong những địa điểm được các bạn trẻ yêu thích lựa chọn để check in. Ảnh: @ng.hongthom Không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên mà Lăng Cô còn là một thiên đường hải sản hấp dẫn với những món ăn đặc trưng định danh xứ sở này.

