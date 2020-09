Hot mom Elly Trần tái xuất gây bất ngờ với nhan sắc lạ

Mới đây, Elly Trần đã khoe trên Youtube khoảnh khắc rũ bỏ những bộ cánh gợi cảm, diện đồ kín đáo xuống phố dạo chơi mùa trung thu. Hot mom tết tóc giản dị, để tóc mái phồng, trang điểm khá xinh đẹp. Nhiều người khen hot mom Elly Trần dù đã 33 tuổi nhưng vẫn trẻ trung như những cô nàng ở tuổi 20. Tuy vậy, cũng có một số ý kiến cho rằng do kiểu tóc cùng với cách trang điểm má hồng, mắt đeo lens nên nhìn gương mặt Elly Trần hơi cứng, giống như búp bê vậy. Trước đó, Elly Trần cũng nhiều lần xuất hiện với gương mặt bị bình phẩm là ngày càng khác lạ. Trước đó, Elly Trần cũng không ít lần lên tiếng phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, cô cho rằng ngoại hình thay đổi là do cách trang điểm. Cụ thể, hot girl Elly Trần cho biết: "Người nổi tiếng trang điểm đậm hoặc lạ, khác bình thường là do theo bố cục hay chụp sự kiện. Hoặc đơn giản là chán an toàn, muốn thay đổi bản thân, thích sáng tạo điên cho vui. Làm nghệ sĩ mà bắt 10 mặt phải như 1 thì sao được". Trước đó, Elly Trần cũng nhiều lần gây chú ý bởi gương mặt hoàn toàn khác của mình. Nhiều người đã giật mình khi thấy biểu cảm cứng đơ và cằm V-line quá đà của bà mẹ hai con này. Chiếc cằm V-line quá dài làm gương mặt của Elly nhìn càng cứng hơn Gương mặt Elly Trần liên tục bị chê cứng Không ít người tỏ ra tiếc nuối vẻ đẹp tự nhiên trước kia của Elly. Mời quý độc giả xem video: Elly Trần tiết lộ mình từng là nạn nhân của bạo lực học đường | SAO HỎA SAO KIM 2 | TẬP 6 - Nguồn: HTV Entertainment

