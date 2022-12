Hot girl Xoài Non bất ngờ tung ảnh Giáng sinh “nóng bỏng mắt“

Mới nhất, hot girl Xoài Non khiến dân tình trầm trồ khi tung bộ ảnh gợi cảm đón Giáng sinh. Trong hình, hot girl Xoài Non diện chiếc váy cúp ngực 2 dây, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng. Đặc biệt, với thiết kế bó sát của trang phục giúp người đẹp 10x phô trọn vòng 1 căng đầy. Dân tình liên tục xuýt xoa dưới loạt ảnh. Thậm chí nhiều người còn vào "xin vía" trẻ đẹp của Xoài Non. Nhìn vẻ đẹp lai Tây này, dân tình xuýt xoa mãi không thôi. Xoài Non là một trong những hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội bởi sở hữu nhan sắc lai Tây xinh đẹp, cuốn hút. Chuyện tình của cô nàng với streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi lần xuất hiện Xoài Non đều khiến netizen phải trầm trồ bởi nhan sắc cân cả sóng truyền hình hay cam thường của người qua đường. Bên cạnh đó, Xoài Non còn có một phong cách thời trang sang xịn, gu ăn mặc thời thượng. Cô sở hữu hàng loạt bộ sưu tập quần áo, túi xách, phụ kiện cao cấp, đến từ những thương hiệu nổi tiếng. Kể từ khi kết hôn với streamer giàu nhất Việt Nam, cuộc sống của Xoài Non như bước sang một trang khác. Không chỉ thế, bà xã Xemesis còn là gương mặt đình đám trong làng mẫu ảnh bởi ngoại hình xinh xắn. Theo chia sẻ từ phía Xoài Non, thu nhập mà cô nàng kiếm được từ việc đóng MV ca nhạc và làm mẫu ảnh cũng không phải là một con số nhỏ. Ảnh: FBNV

