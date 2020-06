Hot girl Việt kiều diện đồ ngủ mỏng tang đẹp đến nghẹn lời

Vào dịp sinh nhật lần thứ 25 của mình mới đây, hot girl Jun Vũ đã tung ra bộ ảnh mới trong trang phục đồ ngủ mỏng manh "đốt mắt" cư dân mạng. Bộ ảnh diễn ra đơn giản theo concept ở nhà, thế nhưng Jun Vũ lại thể hiện nó rất có thần thái và cực kỳ dễ thương khi mặc bộ đồ ngủ màu hồng. "Cô bé trà sữa" Jun Vũ ngày nào cũng không quên để lộ vòng eo con kiến của mình cùng body cực chuẩn. Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, bên cạnh lời chúc mừng tuổi mới, Jun Vũ còn nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng về ngoại hình xinh đẹp này. Tone chủ đạo của bộ ảnh là gam hồng nữ tính, đồng thời Jun Vũ make up nhẹ nhàng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản để phù hợp với concept nhưng cô vẫn tạo được ấn tượng. Diễn viên Jun Vũ trước đây đã từng thực hiện khá nhiều bộ ảnh chụp trong nhà tương tự như vậy, hầu hết những shoot ảnh của cô đều nhận được lời khen ngợi từ fan. Khi chụp những bộ hình này, Jun Vũ thường chọn trang phục đơn giản nhưng lại tôn dáng như váy lụa, váy hai dây ren, áo ba lỗ ôm sát hay quần đùi. Lần này cô nàng đã sử dụng bộ đồ ngủ màu hồng cực đáng yêu và rất gợi cảm.Kể từ khi nâng cấp vòng 1, Jun Vũ cũng dần chuyển hướng sang phong cách quyến rũ hơn, cô không ngần ngại chia sẻ nhiều hình ảnh để lộ cơ thể mình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên "Những tháng năm rực rỡ" từng được báo chí Trung Quốc, Thái Lan đưa tin với nhiều "mỹ từ" ca ngợi cô nàng minh tinh xinh đẹp và quyến rũ nhất Việt Nam. Jun Vũ sinh năm 1995, được biết đến với biệt danh "cô bé trà sữa" khi sở hữu diện mạo trong trẻo, ngây thơ. Hiện tại, cô đang cho thấy những hình ảnh mới, trưởng thành hơn so với những gì công chúng mặc định trong quá khứ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Jun Vũ "khóa môi" Bình An xong nhập viện, liên tục xin lỗi Á hậu Phương Nga vì "cảnh nóng" - Nguồn: KINGLIVE

Vào dịp sinh nhật lần thứ 25 của mình mới đây, hot girl Jun Vũ đã tung ra bộ ảnh mới trong trang phục đồ ngủ mỏng manh "đốt mắt" cư dân mạng. Bộ ảnh diễn ra đơn giản theo concept ở nhà, thế nhưng Jun Vũ lại thể hiện nó rất có thần thái và cực kỳ dễ thương khi mặc bộ đồ ngủ màu hồng. " Cô bé trà sữa " Jun Vũ ngày nào cũng không quên để lộ vòng eo con kiến của mình cùng body cực chuẩn. Ngay sau khi bộ ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, bên cạnh lời chúc mừng tuổi mới, Jun Vũ còn nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng về ngoại hình xinh đẹp này. Tone chủ đạo của bộ ảnh là gam hồng nữ tính, đồng thời Jun Vũ make up nhẹ nhàng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản để phù hợp với concept nhưng cô vẫn tạo được ấn tượng. Diễn viên Jun Vũ trước đây đã từng thực hiện khá nhiều bộ ảnh chụp trong nhà tương tự như vậy, hầu hết những shoot ảnh của cô đều nhận được lời khen ngợi từ fan. Khi chụp những bộ hình này, Jun Vũ thường chọn trang phục đơn giản nhưng lại tôn dáng như váy lụa, váy hai dây ren, áo ba lỗ ôm sát hay quần đùi. Lần này cô nàng đã sử dụng bộ đồ ngủ màu hồng cực đáng yêu và rất gợi cảm. Kể từ khi nâng cấp vòng 1, Jun Vũ cũng dần chuyển hướng sang phong cách quyến rũ hơn, cô không ngần ngại chia sẻ nhiều hình ảnh để lộ cơ thể mình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên "Những tháng năm rực rỡ" từng được báo chí Trung Quốc, Thái Lan đưa tin với nhiều "mỹ từ" ca ngợi cô nàng minh tinh xinh đẹp và quyến rũ nhất Việt Nam. Jun Vũ sinh năm 1995, được biết đến với biệt danh "cô bé trà sữa" khi sở hữu diện mạo trong trẻo, ngây thơ. Hiện tại, cô đang cho thấy những hình ảnh mới, trưởng thành hơn so với những gì công chúng mặc định trong quá khứ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Jun Vũ "khóa môi" Bình An xong nhập viện, liên tục xin lỗi Á hậu Phương Nga vì "cảnh nóng" - Nguồn: KINGLIVE