Hot girl Việt bị hoãn cấp thẻ xanh vì điều vô cùng bất ngờ

Những 8X đời cuối và 9X đời đầu chắc hẳn không thể không biết đến cái tên Meo Meo (Lê Như Thuỳ). Cô nàng này từng là hot girl đình đám hàng đầu Sài Gòn vào khoảng 2005-2010. Xinh đẹp, sang chảnh và thị phi là những từ khoá mà người ta thường nhớ về khi nhắc đến nàng rich kid này. Mới đây, Meo Meo đã than thở chuyện chưa được cấp thẻ xanh chỉ vì "tai nạn" do làn da căng bóng, mịn màng của mình gây ra. Nguyên văn chia sẻ của Meo Meo: "Lý do chưa được cấp thẻ xanh vì cái hình da bóng quá, không in lên thẻ được. Sáng nay đi chụp hình lại mà không biết làm sao cho da nó hết bóng luôn đó". Trên trang cá nhân, Meo Meo cũng vô cùng tự hào về làn da cực đẹp của mình gần đây. Từ story đến post trên newsfeed, cựu hot girl đều nhiệt tình khoe da dẻ căng bóng, hồng hào. Từng được cộng đồng mạng biết đến với danh xưng “hot girl số 1 Sài thành”, nữ hoàng đồ hiệu… vì lối sống xa hoa, sành điệu, nhưng hiện tại Meo Meo theo đuổi hình tượng quý cô sang trọng, quyến rũ. Dù không còn xuất hiện nhiều trên truyền thông nhưng cuộc sống cá nhân của Meo Meo vẫn là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ cùng lùm xùm tố chồng cũ có người thứ ba cách đây không lâu thì ở thời điểm hiện tại, Meo Meo đã tìm được một bến đỗ mới cho riêng mình. Tháng 10/2018, Meo Meo đã tái hôn với người chồng thứ 2 ở Canada và có thời gian dài sống ở nước ngoài trước khi về Việt Nam. Trên MXH cô thường xuyên khoe loạt ảnh đi du lịch khắp nơi và tận hưởng cuộc sống xa hoa đáng mơ ước. Hiện tại, mỗi ngày Meo Meo đều dành thời gian để tận hưởng cuộc sống vô cùng thoải mái, tiền tiêu không phải nghĩ. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, có thể thấy hot mom này đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên người chồng thứ 2. Ảnh: IGNV, FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

