Hot girl trứng rán Trần Thanh Tâm lộ sắc vóc sau tin đồn bơm môi

Mới đây, sự kiện ra mắt bộ phim điện ảnh quy tụ rất nhiều gương mặt nổi tiếng, từ các nghệ sĩ đến hot face trên mạng. Một trong những gương mặt nhận được sự chú ý của dân tình là “hot girl trứng rán” Trần Thanh Tâm. Lý do khiến hot girl Trần Thanh Tâm được chú ý bởi diện mạo của cô đã có nhiều thay đổi khác lạ. Cụ thể, trong một clip được chia sẻ trên TikTok, hot girl Trần Thanh Tâm đến sự kiện trong set đồ màu đen khá trưởng thành. Tuy nhiên, gương mặt của hot girl "trứng rán cần mỡ" lại lộ rõ “dấu vết” chỉnh sửa khi biểu cảm đơn cứng, cằm nhọn bất thường và đôi môi tều rõ ràng, không khép lại được. Chưa hết khuôn mặt mới của Trần Thanh Tâm đã khiến nhiều người phải giật mình. Dưới phần bình luận, nhiều người khẳng định rằng “hot girl trứng rán” đã can thiệp thẩm mỹ. Thậm chí có một vài bình luận còn nhận xét diện mạo mới của Thanh Tâm giống với Đức Phúc khi anh mới phẫu thuật thẩm mỹ. Số còn lại tò mò không biết lý do nào đã khiến cho Trần Thanh Tâm quyết định đụng chạm dao kéo. Trước đó, Thanh Tâm từng rất tự tin dù liên tục bị chụp ảnh dìm hàng nhan sắc. Sau khi quyết định đăng ký tham gia một cuộc thi về nhan sắc thì ngoại hình của Trần Thanh Tâm lại một lần nữa trở thành “tầm ngắm” của cư dân mạng. Đa số ý kiến đều nhận định rằng Trần Thanh Tâm có ngoại hình xinh đẹp nhưng lại không đạt chuẩn một beauty queen. Ngoài ra, vóc dáng của cô cũng nhiều lần bị soi là chưa được thon gọn. Có lẽ chính vì vậy mà nàng hot girl quyết định sử dụng biện pháp dao kéo để can thiệp đến nhan sắc hay chăng?

