Hot girl Trung Quốc cực đẹp nhờ uống thứ bán đầy ở Việt Nam

Riya Yu là hot girl, người mẫu ảnh người Trung Quốc. Cô nàng gây thương nhớ bởi vẻ đẹp tựa tiên tử, như bước từ trong truyện ra. Riya Yu chỉ cao khoảng 1m65. Tuy nhiên, nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, mái tóc dài tới thắt lưng cùng nước da trắng sứ, gương mặt thanh tú, nàng hot girl luôn xuất hiện mỹ miều trong mỗi khuôn hình, khiến người ta không thể rời mắt. Thay vì uốn nhuộm như nhiều cô gái trẻ, hot girl Trung Quốc chọn để tóc thẳng, thỉnh thoảng tạo kiểu bằng máy khi cần. Để duy trì mái tóc đẹp hiếm có, Riya Yu hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất và nhiệt độ cao. Cô cũng tránh buộc hoặc búi tóc quá chặt và thường xuyên mang thêm mũ lưỡi trai, mũ rộng vành khi ra ngoài để tránh tóc bị hư tổn dưới ánh nắng mặt trời. Riya Yu sở hữu nước da trắng sứ đặc trưng của con gái xứ ôn đới. Để bảo toàn làn da ngọc ngà, người đẹp luôn thoa kem chống nắng toàn thân mỗi ngày. Khi ra ngoài, ngoài mũ để bảo vệ tóc và da mặt, cô nàng cũng mang thêm kính râm để tránh cho đôi mắt, vốn là vùng nhạy cảm nhất, bị lão hóa. Vì công việc, Riya Yu đi nhiều nơi trên thế giới để chụp hình, quay phim. Nhờ đó, người đẹp có cơ hội trải nghiệm nền ẩm thực phong phú ở nhiều địa danh nổi tiếng. Tuy nhiên, để giữ dáng thon thả, cân đối nhất khi lên hình, Riya Yu tuân thủ nguyên tắc ăn no khoảng 70%. Các bữa ăn cũng được cô chọn lọc cẩn trọng. Có một loại đồ uống được Riya Yu dùng hàng ngày để giữ dáng và chống lão hóa, đó là trà xanh. Trà xanh giúp tăng cường sản xuất collagen và sợi elastin, đồng thời ngăn chặn sự hoạt động của enzym phân hủy collagen trong da, từ đó giúp hạn chế nếp nhăn. Ngoài ra, trong trà xanh còn chứa chất EGCG giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Do đó, chất béo trong cơ thể sẽ được đốt cháy đáng kể, giúp nàng hot girl duy trì cân nặng lý tưởng. Ngoài trà xanh, Riya Yu còn thường dùng rượu vang trắng kèm với bữa ăn. Cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa tương tương rượu vang đỏ song so với vang đỏ, vang trắng ít calo hơn, không lo thừa cân cả khi lỡ uống thêm một vài ly.

