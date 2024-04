"Hot girl số 1 Đà Nẵng" khoe ảnh mới lộ thềm ngực tràn viền

Thái Thảo Nguyên sinh năm 1998 là cựu nữ sinh đại học RMIT, với nhan sắc cuốn hút cùng body gợi cảm, cô nàng hot girl nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Trên trang cá nhân, người đẹp xây dựng hình ảnh quyến rũ, mới đây, mỹ nữ Đà Nẵng tiếp tục nhận được nhiều lời khen cũng như lượt like khi thả dáng trong chiếc váy cúp in họa tiết hoa rực rỡ, cực kỳ phù hợp với không khí mùa hè đang đến gần. Theo đánh giá của netizen, trang phục của Thái Thảo Nguyên tuy đơn giản nhưng lại tôn được hết số đo hình thể của người mặc. Ngoài ra các chi tiết in ấn xử lý trang nhã cũng góp phần làm tôn lên thềm ngực quyến rũ của cô. Trước đó, Thái Thảo Nguyên cũng nhiều lần diện những bộ váy cúp ngực, áo 2 dây mong manh quyến rũ. Biết rõ thế mạnh hình thể của mình nên cô nàng hoàn toàn đúng đắn trong cách chọn hình ảnh cá nhân. Các kiểu áo không tay, tông màu trung tính cũng thường xuyên được Thái Thảo Nguyên sử dụng, để thêm phần nổi bật, cô nàng thường dùng thêm phụ kiện túi hiệu để tăng phần đắt giá, tạo thành vẻ ngoài thời thượng. Bên cạnh những bộ đồ, một điểm nhấn đáng chú ý trong những bức ảnh của Thái Thảo Nguyên đó là những món phụ kiện hàng hiệu. Tiểu thư RMIT từng gây chú ý khi diện đồ bó sát khi đi bắn cung. Bên cạnh áo cúp ngực, Thái Thảo Nguyên cũng cực kỳ yêu thích những thiết kế váy ngắn khoe chân dài, đây cũng là item được nhiều bạn gái chuộng mặc bởi sự gợi cảm của nó cũng như phù hợp cho nhiều phong cách khác nhau. Những bộ đồ đen mang đến sự quyến rũ của Thái Thảo Nguyên.

