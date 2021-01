Hot girl Sài thành gây sốt với nhan sắc búp bê sống

Hot girl Sài Thành, An Dâu tên thật là Đỗ Khánh An, sinh năm 1997, cô bạn được biết đến là hot girl nổi tiếng Sài thành. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, An Dâu được nhiều người gọi là búp bê đời thực hay cô gái có nhan sắc thiên thần. Gương mặt đậm chất Hàn Quốc, nước da trắng mịn, khuôn mặt baby và nét biểu cảm dễ thương của An Dâu được nhiều người ví như búp bê barbie phiên bản Việt. Hot girl Sài thành sở hữu gương mặt xinh như thiên thần và vóc dáng gợi cảm. Ngay từ khi còn là học sinh trung học phổ thông, An Dâu đã nổi tiếng với những bộ ảnh nghệ thuật độc, lạ. Các bức hình của An Dâu nhận được hàng trăm lượt thích và chia sẻ. Đôi môi nhỏ xinh và nụ cười ngọt ngào của hot girl 9X luôn là lợi thế ghi điểm trong nhiều góc ảnh. Cô nàng trước đây gây ấn tượng với vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo. Theo thời gian, gái xinh này đã chuộng phong cách gợi cảm. Gương mặt vẫn xinh đẹp và ngây thơ như ngày nào nhưng vóc dáng thì gợi cảm bội phần. Instagram của cô có hơn 300.000 lượt theo dõi nhưng nàng hot girl lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Gương mặt xinh đẹp và làn da trắng hồng của hot girl sinh năm 1997 khiến dân tình chết mê chết mệt. Ảnh: Tổng hợp Mời quý độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: YAN News

