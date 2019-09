Hot girl nút kim cương Youtube đầu tiên của Việt Nam tưởng lạ mà quen

Mới đây FAPTV chính thức đạt 10 triệu người theo dõi đồng thời nhận nút kim cương Youtube. Đáng chú ý đây là nút kim cương đầu tiên tại Việt Nam. Trong số người đầu tiên sáng lập ra FAP TV phải nhắc đến Thủy Nguyễn (Ribi Sachi). Sau khi nhận được danh vị trên, cô nàng gốc cũng được dân mạng yêu mến gọi bằng cái tên "hot girl nút kim cương Youtube". Ribi Sachi tên đầy đủ Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 3/6/1990 tại Gia Lai. Sau khi vào vai trong seri hài FAP TV, cô nàng này còn nhận thêm nhiều vai trò như người mẫu ảnh hay hot girl tham dự sự kiện. Sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ, Ribi Sachi nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người. Thậm chí, cô bạn còn có hẳn fan group với hàng trăm nghìn follow. Nói về những ngày đầu FAP TV thành lập, Ribi Sachi chia sẻ: "Trong lúc tình hình tài chính eo hẹp, FAP TV may mắn có sự đồng tâm của mọi người. Những người đầu tiên quyết định nghỉ việc đang làm để tập trung hết cho FAPTV. Đầu tiên là ra series Cơm Nguội, lên kịch bản và sản xuất liên tục. Khi đó mọi người không nghĩ đến chuyện sẽ thành công hay nổi tiếng gì nữa mà chỉ nghĩ là được làm theo đam mê của mình và có thu nhập của Youtube, có lương cơ bản là vui rồi". Hot girl nút kim cương Youtube đầu tiên của Việt Nam chia sẻ thêm. Ribi Sachi chia sẻ thêm, sau ngày đầu hừng hực khí thế đến năm 2017, các thành viên của FAP TV bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe. Nhất là mấy bạn nam hầu như đều mắc các bệnh về xương khớp. Căn bệnh về dạ dày thì cả nhóm thường xuyên gặp phải do lịch di chuyển và ăn uống thất thường. Bắt đầu từ sự cố về sức khỏe, FAP TV uyết định sẽ giảm số lượng lại để mọi người đảm bảo sức khoẻ, có thể đi được đường dài. Có nhiều tai nạn nhỏ khi quay mà cả nhóm không thể nhớ hết được. Đáng kể nhất là lần dây điện bị hở, vài thành viên trong nhóm bị điện giật mạnh, nhưng may mắn là không sao. Trong nhóm vai trò của Ribi Sachi khá quan trọng, cô nàng là diễn viên chính cùng với lợi thế xinh đẹp và ngỗ nghĩnh nên được nhiều khán giả yêu mến. Sau thành công với nút kim cương đầu tiên, Ribi Sachi và FAP TV sẽ tiếp tục phấn đấu để thành công hơn nữa.

