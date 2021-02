Hot girl ngây thơ lộ nhan sắc thật, fan nam than trời

Hot girl có nick name Mứt Dâu bắt đầu hot lên nhờ nền tảng TikTok. Cô nàng sinh năm 2002 đến từ Nam Kinh (Trung Quốc). Hot girl TikTok này luôn xây dựng hình ảnh như một nữ sinh với phong cách ngây thơ, xinh xắn, siêu cấp đáng yêu. Nhờ gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng, dù chỉ quay clip nhíu mày hay tức giận, nàng hot girl vẫn nhận về rất nhiều lượt like. Mứt Dâu hiện tại đang là hot girl theo hệ ngây thơ rất được yêu thích tại cộng đồng mạng Trung Quốc. Thế nhưng, cũng như nhiều hot girl lộ nhan sắc thật trước kia, Mứt Dâu vô tình bị lộ nhan sắc thật trong một lần livestream trực tiếp trên tài khoản của người khác. Thiếu đi các filter làm đẹp tự động, mọi thứ trên gương mặt của cô nàng không còn hoàn hảo như vậy nữa. Mứt Dâu không phải hot girl Trung Quốc đầu tiên lộ khuôn mặt thật khiến ai nhìn cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Thậm chí nhiều cô nàng sở hữu cả triệu người theo dõi, sau khi lộ nhan sắc thật giảm xuống quá nửa, liên tục bị ném đá bởi thói "sống ảo". Tại Trung Quốc, nhan sắc "mặt rắn" cực kỳ được ưa chuộng. Các cô nàng luôn muốn sở hữu khuôn mặt nhọn hoắt, mắt to quái dị. Vì vậy, nếu chưa đi phẫu thuật thẩm mỹ, họ sẽ tìm cách chỉnh sửa ảnh. Nói về độ thần kỳ của công nghệ chỉnh sửa ảnh, Trung Quốc số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Sự khác biệt quá lớn giữa hot girl trong clip tự đăng và hot girl trong clip người lạ khiến dân mạng không khỏi sửng sốt. Thậm chí bà cô U40 cũng biến được thành thiếu nữ tuổi đôi mươi. Bởi vậy mà càng ngày, người ta càng không tin vào mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Khi các mỹ nhân Hàn bị "bóc mẽ" nhan sắc thật trên sóng truyền hình - Nguồn: YAN News

