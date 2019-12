Hot girl mắc bệnh Down và mơ ước thành người mẫu quốc tế

Kate Grant (sinh năm 1998) được mệnh danh là hot girl mắc hội chứng Down, cô nàng từng đăng quang cuộc thi sắc đẹp quốc tế Teen ultimate beauty of the world. Kate Grant từng gây chú ý khi tham gia catwalk trong Tuần lễ thời trang Belfast. Cô nàng cho biết cô muốn theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Hot girl mắc bệnh Down được chuẩn đoán không thể đọc, viết và nói chuyện. Suốt nhiều năm, Kate Grant đã nỗ lực để vượt qua chính mình. Từ năm 13 tuổi, cô nàng đã bắt đầu nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ trở thành người mẫu và chuyên viên trang điểm. Suốt 10 năm, Kate Grant đã nỗ lực không ngừng để cải thiện bản thân, thực hiện ước mơ cô nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Do mắc bệnh nên Kate Grant từng nộp nộp hồ sơ thi tuyển vào nhiều công ty đào tạo người mẫu nhưng đều bị từ chối nhưng cô nàng chưa bao giờ nhụt chí, vẫn cố gắng không ngừng. Thế nhưng phải đến khi mẹ của hot girl 9X đăng tải, ước mơ của cô nàng mới được thắp sáng khi nhận được lời mời của đạo diễn cuộc thi Teen ultimate beauty of the world và giành giải cao nhất trong sự trầm trồ của khán giả. Kate Grant cho biết mẹ cô, bà Deirdre là người vĩ đại nhất cuộc đời khi giúp cô vượt qua định kiến của xã hội để theo đuổi đam mê và toả sáng. Cô nàng mơ ước với những nỗ lực của mình, cộng đồng sẽ có nhận thức tốt hơn, cảm thông và chia sẻ hơn đối với những người mắc chứng Down như cô. "Cha mẹ rất tự hào về tôi. Tôi mong bản thân sẽ tiếp tục hành trình nâng cao nhận thức thông qua công việc làm người mẫu" - 9X chia sẻ. Xem thêm clip: Model Kate Grant meets Cliona Hagan | The Ray D'Arcy Show - Nguồn: Youtube

