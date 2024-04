Hot girl Hàn Quốc “nghiện” du lịch Việt Nam diện bikini cực xinh

Luvly là nickname của một travel blogger xinh đẹp đến từ đất nước Hàn Quốc. Cô nàng được trời phú cho gương mặt ăn ảnh, cặp má lúm ngọt ngào, làn da trắng sứ cùng thân hình gợi cảm không thua kém các người mẫu thứ thiệt. Công việc của Luvly đòi hỏi liên tục di chuyển tới các địa điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng để thực hiện các bài review chân thực nhất. Không chỉ lui tới các địa danh trên đất nước mình sống, Luvly cũng dành tình yêu lớn cho các quốc gia lân cận như Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản… Đặc biệt, Việt Nam là địa danh người đẹp đã tới hơn một lần và liên tục quay lại vì phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon và con người thân thiện. Luvly nhiều lần check in tại các khách sạn, resort nổi tiếng ở Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng… Ngoài việc review các địa điểm du lịch xinh đẹp, blogger 9x còn thường xuyên có những bài đăng tâm huyết về ẩm thực nơi cô đặt chân đến. Để hoàn thành các bài viết như vậy, cô nàng phải nếm thử khá nhiều món ăn. Điều bất ngờ là Luvly luôn duy trì được hình thể mảnh mai, thậm chí vòng 2 của cô còn nổi rãnh rõ rệt dù không có thời gian tới phòng gym. Bí quyết ăn liên tục mà vẫn thon thả của Luvly không hề khó học theo. Được biết, người đẹp thưởng thức khá nhiều món ăn ngon nhưng chỉ ăn với một lượng vừa đủ, không để dạ dày rơi vào tình trạng quá tải. Luvly áp dụng quy tắc này với cả đồ ăn mặn và ngọt, do đó không cần kiêng khem quá đà nhưng vẫn duy trì cân nặng lý tưởng. Đối với các món ăn ở nơi mình đặt chân, Luvly cũng ưu tiên các món tốt cho sức khỏe và dáng vóc như hải sản nướng, bít tết, salad… Đó cũng là lý do cô liên tục quay lại Việt Nam, bởi đất nước hình chữ S sở hữu nhiều vùng biển có hải sản tươi ngon với giá cả cực bình dân. Luvly không có thời gian đến phòng gym song khi lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cô nàng tranh thủ đạp xe, bơi lội nhiều nhất có thể. Đạp xe và bơi lội nổi tiếng là hai bộ môn đốt mỡ, siết dáng tốt nhất, giúp cô tiêu hao lượng calo lớn nên không bị tăng cân dù ăn uống liên tục.

