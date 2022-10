Hot girl Gen Z Nghệ An lộ nhan sắc mĩ miều hiếm có

Phùng Thị Hà Thương (sinh năm 2001 tại Nghệ An) hiện đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ một cô sinh viên bình thường, Hà Thương gia nhập hội nữ sinh nổi tiếng sở hữu nhan sắc xinh đẹp sau nhiều clip thu hút triệu view trên mạng xã hội tiktok. Phần lớn cộng đồng mạng đều mê mẩn trước vẻ đẹp “gieo thương nhớ” của hot girl xứ Nghệ. Hà Thương tâm sự cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều kể từ khi được nhiều người chú ý nhưng nhìn chung đều theo chiều hướng tích cực. Hot girl Gen Z chia sẻ: "Ban đầu mình chỉ quay video đăng lên Tiktok để giải trí cùng bạn bè và thỏa mãn niềm đam mê tấu hài của mình nhưng không nghĩ lại được mọi người quan tâm". Đối với Hà Thương không nên coi việc nhận được tình cảm của những người xa lạ từ cộng đồng mạng là điều phiền phức. Nàng hot girl Nghệ An cảm thấy vô cùng may mắn khi mở rộng nhiều mối quan hệ và luôn cảm thấy thích thú khi các bài đăng của mình nhận được vô vàn bình luận khen ngợi. Hà Thương cho biết mạng xã hội như sợi dây kết nối, giúp cô bén duyên với nghề mẫu ảnh ngay từ đầu năm hai đại học. Công việc liên quan đến MXH không chỉ cho Hà THương trải nghiệm, phát triển bản thân mà còn giúp cô có được nguồn thu nhập khá ổn định, đủ để có thể sống tự lập khi vẫn là sinh viên mà không phụ thuộc nhiều vào gia đình. Ban đầu tiếp xúc với công việc trên Hà Thương gặp khá nhiều khó khăn khi bố mẹ không ủng hộ do không muốn cô làm nghệ thuật vì phải đối mặt với rất nhiều áp lực, khó bền. Tuy nhiên, với tính cách độc lập, quyết đoán không ngại vất vả, Hà Thương vẫn cố gắng sắp xếp lịch học tập và làm việc hợp lý, không chểnh mảng việc học hành nên dần dần bố mẹ cũng bớt căng thẳng, ủng hộ cô hơn. “Mình vẫn ưu tiên việc học và hoàn thành các chương trình học lên đầu bởi ước mơ của mình sau này có thể phát triển bản thân vào công việc kinh doanh. Tuy nhiên, nếu có cơ hội làm các công việc liên quan đến nghệ thuật hơn nữa thì mình luôn sẵn sàng đón nhận”- Hà Thương bộc bạch.

