Hot girl Gen Z Chao giàu đến mức nào mà ai cũng trầm trồ?

Chao (tên thật là Nguyễn Châu Anh, SN 2003) hẳn không còn là cái tên xa lạ với người dùng mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok. hông chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu và học vấn khủng, Chao còn là một hot girl Gen Z và “rich kid” chính hiệu. Mỗi lần Chao chia sẻ về cuộc sống cá nhân sang chảnh “đậm mùi tiền” của mình trên mạng xã hội, hot TikToker đều khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Như nhiều rich kid khác, Chao cũng có niềm đam mê với đồ hiệu. Quần áo, phụ kiện và túi xách của Chao đều đến từ các “ông lớn” trong ngành thời trang như Hermes, Dior, Louis Vuitton, Balenciaga, Burberry,... Trong số đó phải kể đến là chiếc túi Louis Vuitton Multi Pochette được Chao yêu thích, có mặt trong nhiều bức ảnh của cô, có giá khoảng 38.5 triệu đồng, hay chiếc túi Balenciaga trắng khoảng 35 triệu đồng mà nàng hot girl Gen Z đeo mỗi khi xuống phố. Một trong những lý do khiến các đoạn clip với tựa đề Một ngày của Chao trở nên “viral” khắp các trang mạng xã hội của cô nàng cũng một phần vì độ chi tiền “không tiếc tay” của Chao khi mua đồ hiệu. Thậm chí, Chao còn có hẳn tài xế riêng, đi xế hộp của gia đình đến trung tâm thương mại để thoải mái mua sắm. Nhiều người hâm mộ chỉ hóng các clip để xem cô nàng “đập hộp” đồ hiệu mới. Sau khi thi đỗ vào Đại học New York - trường đại học hàng đầu nước Mỹ nhờ bài luận và điểm IB (chứng chỉ Tú tài Quốc tế), Chao đã lên máy bay đến xứ sở cờ hoa để tiếp tục con đường học tập của mình. Theo như tiết lộ của Chao trong một lần trả lời fan, số tiền bao gồm học phí và ký túc xá của cô nàng trong 1 năm lên đến 70.000 USD (tương đương gần 1,7 tỷ đồng). Trong 4 năm, Chao sẽ phải chi trả khoảng 6,8 tỷ đồng cho khoản này, đây là một con số “khổng lồ” đối với nhiều người. Đáng nói, trước đó, khi học cấp 3, cô cũng đã được học trường quốc tế Anh tại Hà Nội, với mức học phí cũng rơi vào khoảng 700 triệu đồng mỗi năm. Xuất thân “trâm anh thế phiệt” nên chính Chao từng chia sẻ, bản thân cô không áp lực với số tiền học phí hàng tỷ đồng mà gia đình trả mỗi năm. Thay vào đó, cô nàng thích nghi với cuộc sống du học khá nhanh và chi tiêu vô cùng thoải mái. Chao vẫn thường xuyên check in tại các nhà hàng, địa điểm du lịch sang chảnh, mặc đồ hiệu, xách túi chục triệu. Trước thắc mắc chi nhiều tiền đi du học vậy là lãng phí, cô nàng chia sẻ: “Mình sẽ nhìn vào mặt tích cực hơn. Nếu được đầu tư nhiều như thế, bản thân lại càng phải phấn đấu học hành cho đáng tiền học.”

