Hot girl đội tuyển nữ Việt Nam “thả dáng” khác xa trên sân cỏ

Trần Thị Duyên, sinh năm 2000 là hot girl đội tuyển nữ Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trần Thị Duyên sở hữu gương mặt xinh đẹp, baby, được ví như "hoa khôi" sân cỏ và đang có 74,5 ngàn người theo dõi trên Facebook. Trên trang cá nhân của mình mới đây, "hot girl sân cỏ" đăng tải loạt ảnh gây chú ý. Khác hẳn với hình ảnh quần đùi áo số trên sân bóng, cô nàng xuất hiện với áo khoác da kết hợp quần jeans và đi boot cao cổ. Mái tóc đen dài cùng làn da trắng trẻo của Trần Thị Duyên cũng là lý do khiến người khác muốn ngắm mãi không thôi. Kèm theo hình ảnh, Trần Thị Duyên còn thả thính: "Dịu dàng chín chắn em không thiếu. Chủ yếu em thích cục súc vì đam mê". Được biết để có được body gợi cảm và xinh đẹp như hiện tại, Trần Thị Duyên cũng phải trải qua quá trình tập luyện chăm chỉ để hoàn thiện hình thể. Những hình ảnh mới đăng tải này của Duyên hoàn toàn khác so với lúc tập luyện và thi đấu. Dù xuất hiện với phong cách nào, người hâm mộ vẫn rất yêu thích tài năng trẻ của bóng đá nữ Việt Nam như Trần Thị Duyên. Chỉ có chiều cao khiêm tốn 1m59 nhưng do luyện tập, Duyên sở hữu vóc dáng rất cân đối. Hậu vệ quê Hà Nam là 1 trong những "bóng hồng" nổi bật của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Duyên nổi bật với gương mặt và nước da trắng ngần xinh như hot girl. Trên sân thi đấu lăn xả nhưng ngoài đời Duyên vẫn là một cô gái dịu dàng, nữ tính.

