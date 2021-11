Hot girl có nụ cười “trẻ thơ” từng nổi đình đám giờ ra sao?

Phoanh Charmmie (tên thật là Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1997) là hot girl từng nổi tiếng trong giới trẻ từ khi mới 15 tuổi. Khi ấy, Quỳnh Anh là một cô bé hồn nhiên, có khuôn mặt bầu bĩnh. Nhiều người gọi Quỳnh Anh là "hot girl tuổi teen" cũng bởi cô có đôi mắt to, khuôn miệng chúm chím hết sức đáng yêu. Sau nhiều năm nổi tiếng, hot girl Phoanh Charmmie đã có sự thay đổi nhiều về sắc vóc, tuy vậy các fan vẫn thường khen cô trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cô được ví là hot girl có nụ cười trẻ thơ, hay được gọi với những nick-name “mặt trẻ con”, “học sinh cấp 1”... Phoanh Charmmie đã lột xác từ hot girl tuổi teen thành cô gái thời thượng từ khi sang Mỹ.Gái xinh thu hút người đối diện với làn da trắng, đôi má lúm và nụ cười tỏa sáng. Sang Mỹ, bên cạnh việc học Quỳnh Anh còn tìm thêm cơ hội làm tình nguyện cho tuần lễ thời trang New York và Philadelphia, đồng thời tham gia tổ chức các sự kiện thời trang tại trường. Vốn có duyên với việc làm mẫu ảnh và thời trang từ lâu nên đó là thế mạnh giúp cô tiếp xúc nhanh chóng với công việc hiện tại. Học tập và sinh sống tại thành phố thời trang như New York đã mang tới cho Quỳnh Anh nhiều cơ hội làm việc với các nhãn hàng và tham gia show diễn. Hiện tại, nàng hot girl này đã chuyển về thủ đô Washington và làm tư vấn chiến lược mạng xã hội và marketing cho Bảo tàng văn hóa người gốc Á ở Mỹ. Quỳnh Anh cũng sở hữu kênh Youtube riêng, đặc biệt chuỗi video "Du lịch một mình" của Quỳnh Anh trở nên nổi bật hơn cả. Không còn là cô bé có nụ cười trẻ thơ như trước, Quỳnh Anh hiện tại đã trưởng thành và gợi cảm hơn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Phoanh Charmmie (tên thật là Vũ Quỳnh Anh, sinh năm 1997) là hot girl từng nổi tiếng trong giới trẻ từ khi mới 15 tuổi. Khi ấy, Quỳnh Anh là một cô bé hồn nhiên, có khuôn mặt bầu bĩnh. Nhiều người gọi Quỳnh Anh là "hot girl tuổi teen" cũng bởi cô có đôi mắt to, khuôn miệng chúm chím hết sức đáng yêu. Sau nhiều năm nổi tiếng, hot girl Phoanh Charmmie đã có sự thay đổi nhiều về sắc vóc, tuy vậy các fan vẫn thường khen cô trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cô được ví là hot girl có nụ cười trẻ thơ, hay được gọi với những nick-name “mặt trẻ con”, “học sinh cấp 1”... Phoanh Charmmie đã lột xác từ hot girl tuổi teen thành cô gái thời thượng từ khi sang Mỹ. Gái xinh thu hút người đối diện với làn da trắng, đôi má lúm và nụ cười tỏa sáng. Sang Mỹ, bên cạnh việc học Quỳnh Anh còn tìm thêm cơ hội làm tình nguyện cho tuần lễ thời trang New York và Philadelphia, đồng thời tham gia tổ chức các sự kiện thời trang tại trường. Vốn có duyên với việc làm mẫu ảnh và thời trang từ lâu nên đó là thế mạnh giúp cô tiếp xúc nhanh chóng với công việc hiện tại. Học tập và sinh sống tại thành phố thời trang như New York đã mang tới cho Quỳnh Anh nhiều cơ hội làm việc với các nhãn hàng và tham gia show diễn. Hiện tại, nàng hot girl này đã chuyển về thủ đô Washington và làm tư vấn chiến lược mạng xã hội và marketing cho Bảo tàng văn hóa người gốc Á ở Mỹ. Quỳnh Anh cũng sở hữu kênh Youtube riêng, đặc biệt chuỗi video "Du lịch một mình" của Quỳnh Anh trở nên nổi bật hơn cả. Không còn là cô bé có nụ cười trẻ thơ như trước, Quỳnh Anh hiện tại đã trưởng thành và gợi cảm hơn. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News