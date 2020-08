Hoàng tử Brunei tuyển vợ, hội chị em ào ào "giơ tay" ứng tuyển

Hoàng tử Brunei - Abdul Mateen đang là chàng trai trong mơ của nhiều cô gái khi mới đây anh bất ngờ thông báo tuyển vợ gắn bó với anh suốt đời với những tiêu chí đơn giản không ngờ. Theo đó, tiêu chí chọn vợ của vị Hoàng tử Brunei là một cô gái chân thật và giản dị để sống cùng anh suốt quãng đời còn lại. Nhiều người dùng mạng rất bất ngờ với tiêu chí tuyển vợ đơn giản này, chắc chắn bất cứ cô gái nào cũng muốn đăng ký để trở thành người phụ nữ bên cạnh anh. Abdul Mateen khiến cánh chị em "choáng" khi để lộ gia thế hiển hách, học vấn cao cùng vẻ điển trai cuốn hút, thân hình chuẩn. Hoàng tử Abdul Mateen Bolkiah sinh năm 1991 là con trai thứ của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Không chỉ xuất thân trong gia đình giàu có, quyền quý, Hoàng tử Abdul còn là người đa tài và có ngoại hình khiến nhiều cô gái trẻ phải mê mẩn. Ngoài công việc và học tập, Abdul còn đam mê chơi thể thao nên chàng trai 29 tuổi có vóc dáng 6 múi nổi bật. Tài năng, điển trai, gia thế "khủng", nhiều người thậm chí còn phát sốt với mức độ giàu có của trai đẹp này. Được biết, vị Hoàng tử nổi tiếng giàu có bậc nhất với khối tài sản hàng tỷ USD cùng lối sống xa hoa, đẳng cấp ít ai bì kịp. Abdul có khối tài sản được thừa hưởng từ cha của mình có thể lên đến 20 tỷ USD. Anh hiện sở hữu nhiều siêu xe, những món trang sức đắt tiền, thậm chí anh còn nuôi cả hổ,... Vị hoàng tử độc thân quyến rũ này sở hữu 50 chiếc Mercedes Benz, 66 chiếc Ferrari, 20 chiếc Bentley, 20 chiếc BMW, 17 chiếc Jaguar, 15 chiếc Porsche, 10 chiếc Rolls Royce và 3 chiếc Lamborghini. Vị hoàng tử nổi tiếng này còn biết lái máy bay và đang sở hữu chiếc máy bay mạ vàng và đính kim cương, đá quý. Abdul Mateen cực kì nổi tiếng trên MXH với hàng triệu người follow trên Instagram. Điển trai, siêu giàu và có xuất thân quý tộc, anh chàng đích thực là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái. Vào năm 2017, Abdul Mateen đã lọt vào danh sách 6 vị hoàng tử được khao khát nhất thế giới do tạp chí Harper's BAZAAR US bình chọn. Dù nổi tiếng và có địa vị cao nhưng với vị hoàng tử này, gia đình là quan trọng nhất. Mời quý độc giả đón xem thêm video Vợ chồng Hoàng tử nước Anh thành... dân thường - Nguồn: VTC NOW

