“Hoa khôi bóng chuyền” mới nổi vì quá xinh là ai?

Những ngày gần đây, mạng xã hội chia sẻ “rần rần” hình ảnh một cô gái xinh đẹp trên sân bóng chuyền. Trong bộ đồ thi đấu, cô nàng nở nụ cười rạng rỡ, chụp ảnh cùng tấm huy chương và tấm bảng hiệu “ Hoa khôi bóng chuyền”. Gương mặt xinh đẹp như hoa, vóc dáng cao ráo, cô nàng hot girl nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng. Cô gái trong ảnh là Nguyễn Ngân Hà (19 tuổi, quê Nghệ An), hiện là sinh viên khoa Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Ngân Hà cho hay, những bức ảnh trên được chụp tại “Giải bóng chuyền Khối sinh viên đại học, cao đẳng và Khối lực lượng Vũ trang – Liên kết, kết nghĩa năm 2022” (TP. Đà Nẵng) và cô là một thành viên của đội bóng chuyền trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Tại giải này, Ngân Hà giành được giải thưởng cá nhân “Hoa khôi bóng chuyền”. Ngân Hà chia sẻ: “Mình thấy bản thân rất may mắn khi giành được giải thưởng này. Đối với mình, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, chỉ là mình phù hợp với những tiêu chí ban tổ chức đưa ra nên giành danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền của giải”. Ngân Hà rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi. Cô nàng hạnh phúc vì hình ảnh đó góp phần lan tỏa niềm vui và đam mê thể thao đến đông đảo mọi người. Ngân Hà là một cô gái “đa di năng”. Không chỉ đạt thành tích tốt trong học tập (đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”), Ngân Hà còn giỏi thể thao, đặc biệt ở bộ môn bóng đá và bóng chuyền. “Mình bắt đầu chơi bóng đá từ năm lớp 9 nhờ sự “rủ rê” của một người bạn thân. Hồi đó mình tham gia thi “Hội khỏe Phù Đổng”, may mắn có thành tích nên được các thầy cô chú ý và hướng dẫn sau đó tham dự nhiều giải đấu từ cấp trường đến cấp huyện và cấp tỉnh. Thành tích đầu tiên mình nhận được là giải Ba môn bóng đá tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An năm 2019”, Ngân Hà nói. Lên lớp 11, Ngân Hà bắt đầu chơi bóng chuyền. Cô nàng giành được nhiều giải thưởng ấn tượng như: giải Nhất tại Đại học Thể dục thể thao xã Nghi Lâm năm 2021, huy chương đồng Giải bóng chuyền Khối sinh viên đại học, cao đẳng và Khối lực lượng Vũ trang – Liên kết, kết nghĩa năm 2022 của TP.Đà Nẵng. Sau mỗi giờ học buổi chiều, cô nàng đều ra sân chơi bóng cùng các bạn. Với chiều cao vượt trội (1m70), Ngân Hà rất thích hợp với bộ môn thể thao này. Ngân Hà là một cô gái có ngoại hình nổi bật. Cô nàng sở hữu chiều cao ấn tượng (1m70) cùng số đo ba vòng chuẩn: 83-62-96 (cm). Gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, Ngân Hà được nhiều người ca ngợi “xinh như hoa hậu”.

