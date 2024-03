Hình ảnh hiện tại gây sốt của “nam thần thả thính” Harry Lu

Harry Lu là một diễn viên người Đài Loan, anh từng có thời kỳ hoạt động sôi nổi ở showbiz Việt. Gần đây một đoạn clip của trai đẹp với câu thả thính: "Cục cưng ơi, anh chở em đi ăn kem nè" bất ngờ viral lại trên mạng xã hội. Sự nghiệp của Harry Lu bắt đầu với bộ phim thần tượng đóng cùng Chi Pu, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn và Hoàng Thùy Linh. Đặc biệt, với việc thủ vai nam chính phim ""4 năm 2 chàng 1 tình yêu"" đóng cặp với Midu, tên tuổi của anh trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Trai đẹp này được người hâm mộ gọi là "nam thần Vbiz"" Harry Lu từng bị tai nạn nghiêm trọng vào năm 2017, phải can thiệp phẫu thuật 20 lần. Suốt 1 khoảng thời gian dài, nam diễn viên không còn cập nhật nhiều hình ảnh của bản thân. Những lần anh xuất hiện trên mạng xã hội cũng toàn phải mang khẩu trang. Hiện tại, hình ảnh của Harry Lu đã có nhiều sự thay đổi, những vẻ đẹp trai mang phong cách thư sinh ngọt ngào đã bớt đi, nhường lại cho vẻ phong trần, trưởng thành hơn rất nhiều. Diện mạo của Harry Lu đã có sự thay đổi so với trước do ảnh hưởng bởi vụ tai nạn và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Những hình ảnh gần đây cũng được anh cập nhật thường xuyên hơn.

