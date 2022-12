Hiện tượng mạng nào đổi đời nhanh nhất trong năm 2022

Xuất phát từ một phụ hồ nghèo khó, đến nay Lộc Fuho đã trở thành " hiện tượng mạng", sở hữu khoản thu nhập lớn, đủ để lo cho cả gia đình. Trên MXH Lộc Fuho liên tiếp khoe sắm được xế hộp, xây vài căn nhà cho gia đình chỉ sau vài năm làm Youtuber. Năm 2018, anh bắt đầu nổi lên như một "hiện tượng mạng" nổi tiếng. Đến tháng 7/2020, sau một thời gian im ắng, Lộc Fuho quay trở lại "đường đua YouTube" với kênh mới, nội dung chuyên quay về cuộc sống hàng ngày. Chỉ một năm sau đó, kênh của Lộc Fuho đã có đến hơn 1 triệu người đăng ký. Nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ, đến nay Lộc Fuho đã có một cuộc sống ổn định hơn. Không chỉ có vợ đẹp con xinh, anh chàng còn xây sửa lại nhà, mua ô tô, sắm điện thoại mới... Đặc biệt hơn anh chàng từng tiết lộ thu nhập từ Youtube vào khoảng vài chục triệu đồng/tháng, cao nhất là 200 triệu đồng/tháng. Đây cũng là nguồn tiền chính của gia đình. Ngoài Lộc Fuho, "hiện tượng mạng" So Y Tiết cũng đổi đời nhanh chóng trong năm 2022. Thời gian qua So Y Tiết khiến bao người ngưỡng mộ khi khoe xây được nhà mới cực khang trang. Theo chia sẻ ngôi nhà mới khang trang của anh có giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài căn nhà mái thái khang trang, nam YouTuber còn có cả một khu vườn rộng mênh mông trồng rau củ và cây xanh bên cạnh. So Y Tiết cũng không giấu khán giả khi được hỏi về thu nhập. Theo đó, hiện tượng mạng kiếm ổn định 300.000 đến 600.000 đồng/ngày từ việc hát sinh nhật bằng cách đếm số cho fan quốc tế trên nền tảng mạng. Thông Soái Ca là hiện tượng nổi tiếng trên TikTok với hàng loạt câu nói gây bão. Thời gian qua TikToker này khiến cư dân mạng bất ngờ khi sắm xế hộp tiền tỷ chỉ trong 1 tháng tham gia TikTok. Theo đó, nam TikToker tự thưởng cho mình chiếc Mercedes-Benz GLC 300 đời 2018 được bán ở showroom với giá tầm khoảng 1,8 tỷ đồng. Trước đó, trong một clip TikTok vào đầu tháng 2, Thông Soái Ca từng khoe anh sở hữu một chiếc Rolls-Royce. Không có ngoại hình đẹp trai nhưng mỗi clip của hiện tượng mạng này đều thu hút hàng triệu lượt xem và lượng tương tác "khủng". Có lẽ đây chính là lý do khiến Thông Soái Ca sở hữu thu nhập "khủng" như vậy. Ảnh: Tổng hợp

