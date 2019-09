Hết phát ngôn sốc, hot girl thi phi gây chú ý dân mạng vì điều này

Nổi lên với thị phi, nghiện thẩm mỹ, Thúy Vi trở thành cái cái tên được CĐM chú ý. Dù bị gắn mác "tiểu tam" chen chân vào mối tình Midu - Phan Thành. Từ đó, tên tuổi của hot girl Thúy Vi nổi như cồn. Mới đây, điều CĐM chú ý tới Thúy Vi chính là gương mặt của cô. Bức ảnh mới nhất đăng tải trên trang cá nhân, hot girl Cà Mau lộ góc mặt "cứng đơ" Khác với những tấm selfie long lanh trước đây, giờ gương mặt của Thúy Vi có phần khác biệt. Nhiều người nhận xét, góc mặt của cô nàng dường như "cứng". Trước đó, những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa kỹ càng, Thúy Vi để lộ gương mặt mấy không còn thon gọn. CĐM đặt nghi vấn phần trán và cằm của Thúy Vi được tiêm filler hoặc trang điểm quá dày. Trong những livestream mới nhất, hot girl Thúy Vi lộ làn da kém mịn màng, không đều màu, nhiều vết thâm do mụn và quầng thâm to. Dù từng bỏ nhiều tiền thẩm mỹ, Thúy Vi không ít lần bị "bốc phốt" lộ ngấn mỡ ở những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa. Khi bị lộ những bức ảnh kém đẹp, Thúy Vi từng thừa nhận: "Hôm nào ăn cơm nhiều tinh bột, qua hôm sau mặt sẽ to lên". Tuy nhiên, theo dân mạng lời giải thích trên chỉ là biện bạch của hot girl 9X từng tạo nên nhiều thị phi. Sau đợt "đại trùng tu", Thúy Vi thường chỉ đăng tải những tấm selfie long lanh trên trang cá nhân và né tránh bị chụp lén như thời gian trước đây.

