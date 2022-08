Hết lòng vì “thượng đế”, anh shipper leo lên hẳn đỉnh núi giao hàng

Mới đây, một thanh niên Nhật đã đăng lên trang Twitter cá nhân của mình về câu chuyện giao hàng tưởng chỉ có trong phim mà anh đã chứng kiến. Anh chàng cho biết khi mình đang ở trên đỉnh núi Phú Sĩ để ngắm cảnh thì bỗng nhiên thấy một người nói thèm ăn pizza và gọi shipper giao hàng. Ban đầu, anh chàng này chỉ nghĩ họ đùa vì núi Phú Sĩ có địa hình khó di chuyển lại hiểm trở. Tuy nhiên, người kia lập tức lên ứng dụng và đặt một chiếc pizza ngay sau đó. Bất ngờ hơn là vẫn có người nhận đơn hàng này. Đặt hàng xong, chỉ sau 5 tiếng chờ đợi chiếc pizza đã được anh chàng shipper nhiệt tình đưa đến tay khách. Và với địa điểm đặt hàng đặc biệt này, vị khách kia đã phải chi tới 40.000 yên (khoảng 6,8 triệu đồng) cho phí giao hàng. Chi phí này cao gấp 10 lần so với số tiền bánh là 3.776 yên (khoảng 647 nghìn đồng). Câu chuyện ngay khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một loạt các trang tin nước ngoài đều đăng tin về chuyến giao hàng độc lạ này. Đây không phải là lần đầu tiên netizen được chứng kiến sự nhiệt tình của shipper. Trước đó, cõi mạng chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của một nam shipper do sợ khách bom hàng vì gọi không nghe máy nên đã tìm đến tận lớp học của nam sinh này. Nhưng do các lớp đang trong giờ học nên anh shipper đã quyết tâm lấy ghế nhựa ra ngồi ở hành lang và chờ đợi vị khách của mình. Nam sinh kia vẫn đang ngồi trong lớp và không hề hay biết có một người đang đợi mình. Hình ảnh anh shipper lặn lội ra giữa biển giao đồ cho khách từng khiến cư dân mạng được một không nhịn được cười. Được biết, sau khi nhận được đơn đặt hàng, anh shipper đã nhanh nhẹn đi lấy hàng rồi giao đến địa chỉ khách yêu cầu. Oái oăm thay, nơi khách hàng nhận đồ ăn không có số nhà cụ thể nào mà là giữa biển cả mênh mông. Ra đến giữa biển, anh chàng shipper vẫn đang loay hoay gọi điện thoại cho khách, mắt vẫn hướng đi nhiều hướng để xem khách hàng đang bơi tận phương trời nào. Làm mất chìa khóa không mở được cửa lấy được đồ ăn, anh shipper đành mở nắp cầm hộ khách và chờ "thượng đế" thưởng thức. Tình huống hài hước của anh chàng shipper này đã được chia sẻ khiến cư dân mạng được một phen cười bò vì sự nhiệt tình hết cỡ. Ảnh: Tổng hợp

