Hết hồn loạt tượng “thảm họa” gây tranh cãi trên cõi mạng

Thời gian qua, nhiều địa điểm du lịch đã sáng tạo những không gian check in độc đáo, lạ mắt nhằm thu hút du khách thông qua những bức tượng. Dù nhiều công trình cũng rất đẹp và đem lại làn gió mới, tuy nhiên cũng có không ít những bức tượng "thảm họa" lại trở thành đề tài “dở khóc dở cười” gây tranh cãi trên MXH. Gần đây nhất là những bức tượng mô phỏng thầy trò Đường Tăng trong tác phẩm “Tây Du Ký” được xây dựng tại đồi chè nổi tiếng nhất Sơn La đã lại gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Theo nhiều người nhận xét, tượng 4 thầy trò Đường Tăng được làm khá thô, không chi tiết và “lỗi” so với bản gốc. Có bức của Trư Bát Giới còn bị nứt một mảnh ở bụng.Bức tượng gây tranh cãi không kém cạnh là tượng nữ thần tự do tại khu du lịch SaPa. Nhiều cư dân mạng đã nổ ra tranh cãi vì bức tượng thiếu tính tẩm mỹ và được coi là “bản sao chép cẩu thả”. Không chỉ có tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi”, tại đây còn tạc lại cả tác phẩm điêu khắc Núi Rushmore của Mỹ (tạc chân dung 4 vị tổng thống Mỹ vào vách núi) nhằm phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh, thế nhưng nhìn chúng cũng không giống phiên bản gốc là mấy. Bức tượng nữ hoàng băng giá Elsa sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người, một số ý kiến cho rằng bức tượng không đảm bảo yếu tố mỹ quan, gây phản cảm khi phần tay quá to, lực lưỡng chẳng khác gì cánh đàn ông. Phiên bản tượng Nữ hoàng băng giá phiên bản Việt này khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt vì vẻ ngoài không đẹp, có nhiều lỗi so với hình ảnh của Elsa trên phim. Bức tượng nhân vật Elsa trong phim hoạt hình "Nữ hoàng băng giá" sau khi gây ấn tượng xấu đều đã bị phá bỏ. Bức tượng này nằm ở Lầu Vọng Cảnh - quán cà phê nằm tách biệt trên 1 quả đồi giữa thị trấn Sapa và bản Cát Cát. Bức tượng lần này được đánh giá cao hơn về “nhan sắc”, tuy vậy nhìn từ xa thì chiếc đầu người cũng làm du khách hơi sợ sệt. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Tạm cấm điểm du lịch có tượng Nữ thần tự do "phiên bản lỗi" đón khách - Nguồn: VTV24

Thời gian qua, nhiều địa điểm du lịch đã sáng tạo những không gian check in độc đáo, lạ mắt nhằm thu hút du khách thông qua những bức tượng. Dù nhiều công trình cũng rất đẹp và đem lại làn gió mới, tuy nhiên cũng có không ít những bức tượng "thảm họa" lại trở thành đề tài “dở khóc dở cười” gây tranh cãi trên MXH. Gần đây nhất là những bức tượng mô phỏng thầy trò Đường Tăng trong tác phẩm “Tây Du Ký” được xây dựng tại đồi chè nổi tiếng nhất Sơn La đã lại gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Theo nhiều người nhận xét, tượng 4 thầy trò Đường Tăng được làm khá thô, không chi tiết và “lỗi” so với bản gốc. Có bức của Trư Bát Giới còn bị nứt một mảnh ở bụng. Bức tượng gây tranh cãi không kém cạnh là tượng nữ thần tự do tại khu du lịch SaPa. Nhiều cư dân mạng đã nổ ra tranh cãi vì bức tượng thiếu tính tẩm mỹ và được coi là “bản sao chép cẩu thả”. Không chỉ có tượng Nữ thần tự do “phiên bản lỗi”, tại đây còn tạc lại cả tác phẩm điêu khắc Núi Rushmore của Mỹ (tạc chân dung 4 vị tổng thống Mỹ vào vách núi) nhằm phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh, thế nhưng nhìn chúng cũng không giống phiên bản gốc là mấy. Bức tượng nữ hoàng băng giá Elsa sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều người, một số ý kiến cho rằng bức tượng không đảm bảo yếu tố mỹ quan, gây phản cảm khi phần tay quá to, lực lưỡng chẳng khác gì cánh đàn ông. Phiên bản tượng Nữ hoàng băng giá phiên bản Việt này khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt vì vẻ ngoài không đẹp, có nhiều lỗi so với hình ảnh của Elsa trên phim. Bức tượng nhân vật Elsa trong phim hoạt hình "Nữ hoàng băng giá" sau khi gây ấn tượng xấu đều đã bị phá bỏ. Bức tượng này nằm ở Lầu Vọng Cảnh - quán cà phê nằm tách biệt trên 1 quả đồi giữa thị trấn Sapa và bản Cát Cát. Bức tượng lần này được đánh giá cao hơn về “nhan sắc”, tuy vậy nhìn từ xa thì chiếc đầu người cũng làm du khách hơi sợ sệt. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Tạm cấm điểm du lịch có tượng Nữ thần tự do "phiên bản lỗi" đón khách - Nguồn: VTV24