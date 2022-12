Hé lộ thực đơn toàn món sang của siêu đám cưới Kiên Giang

Vài ngày trở lại đây, dân mạng đang bàn tán rôm rả về siêu đám cưới của con gái một đại gia nổi tiếng đất Kiên Giang. Được biết, chủ nhân của đám cưới khủng này là cô dâu có tên Ngọc Như còn chú rể tên Ngọc Hùng. Theo tài khoản Hoàng Công Cường - người từng chỉ đạo sân khấu cho lễ khai mạc và lễ bế mạc của SEA Games 31 tiết lộ chỉ riêng hoa tươi trang trí trong tiệc cưới cũng "ngốn" tới 13 tỷ đồng. Theo chia sẻ của những người thực hiện khâu trang trí và chuẩn bị, số nhân lực được huy động chuẩn bị cho đám cưới khủng ở Kiên Giang cũng lên tới 2.000 người. Không gian và kiến trúc đám cưới được lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc Gardens by the Bay của Singapore. Đây chính là nơi tân lang, tân nương gặp nhau, yêu nhau trong khoảng thời gian du học. Để chuẩn bị cho siêu đám cưới, đơn vị tổ chức đã phải chuẩn bị từ gần 1 năm trước với sự tư vấn, hỗ trợ của các đồng nghiệp nước ngoài Đầu tư lớn trong khoản trang trí, dân mạng cũng đặc biệt tò mò không biết đám cưới của người nhà giàu sẽ đãi khách ăn những món gì? Và câu trả lời đã có rồi nhé. Từ hình ảnh đăng tải cho thấy, thực đơn trong tiệc cưới gồm gỏi tôm mực kiểu Thái, súp bào ngư, cua lột chiên giòn sốt me, bò úc nấu rượu vang đỏ dùng kèm bánh mì, cơm chiên hải sản nữ hoàng và tráng miệng bằng thạch kem sữa chua đào. Đẳng cấp chịu chơi của bố cô dâu còn thể hiện ở chỗ tiệc cưới nằm trên biển nên ê-kíp phục vụ đã mất khá nhiều thời gian đến san lấp mặt bằng. Kết thúc đám cưới, địa điểm này sẽ được vị đại gia tài trợ để tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật của tỉnh. Tham dự đám cưới "siêu to khủng lồ" này nhiều khách mời không khỏi ngạc nhiên như bước vào thiên đường, tấm tắc trước mức độ hào nhoáng mà gia đình đã kỳ công chuẩn bị. Tông màu trắng chủ đạo càng làm tôn nên sự thanh lịch của sân khấu, và toàn bộ hoa được dùng trong buổi lễ đều là hoa tươi với tổng "thiệt hại" nhập về khoảng 13 tỷ đồng chưa kể chi phí cho nhân công.

