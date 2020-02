Hậu phẫu thuật thẩm mỹ, dàn hot girl Việt nhận đủ gạch vì điều này

Nguyễn Đặng Khánh Linh (sinh năm 1995) từng được mệnh danh là "nữ hoàng look book Hà thành". Cô nàng từng gây ấn tượng bằng gương mặt nhỏ nhắn, vóc dáng mảnh mai và thần thái chuyên nghiệp. Nhưng sau khi Nam tiến, 9X này bị nhận ra có nhiều thay đổi trên gương mặt và bị dân mạng đặt câu hỏi có sử dụng tới phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc của Khánh Linh thay đổi khá nhiều so với hồi mới nổi tiếng, điển hình như phần cằm thon gọn, sống mũi cao và đôi môi căng mọng. Hình ảnh sau tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ của Khánh Linh nhận được ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen, nhiều người cho rằng gương mặt 9X khá gượng gạo, thiếu tự nhiên. Cuối năm 2014, Vũ Ngọc Châm (sinh năm 1992) gây chú ý khi xuất hiện trong MV Chắc ai đó sẽ về của Sơn Tùng M-TP. Năm 2017, Ngọc Châm giành vị trí quán quân chương trình The Look. Sau đó, 9X bị hoạt động mờ nhạt, không có nhiều dấu ấn. Thời gian gần đây, nhiều người cho rằng Ngọc Châm đã can thiệp thẩm mỹ bởi gương mặt ngày càng khác lạ. Số đông bày tỏ quan điểm rằng nhan sắc hiện tại của quán quân The Look thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, vẫn còn đó số ít người ủng hộ Ngọc Châm và cho rằng khi nhận ra điểm khuyết khiếm thì dùng "dao kéo" để thay đổi là điều nên làm. Teela Ý Nhi (Quách Ý Nhi, sinh năm 1994) là hot girl Buôn Mê Thuột. 9X từng được nhiều người nhầm là con lai nhờ gương mặt đậm nét Tây, sống mũi cao, đôi mắt sâu và làn da ngăm khỏe khoắn. Gần đây, dân mạng nhận thấy gương mặt Teela thay đổi rõ rệt. Nhiều người cho rằng hot girl 9X đã tiêm filler để có làn da căng mọng thay vì các đường nét nhỏ nhắn, thanh thoát như trước. Hình ảnh mới của Teela không nhận được nhiều sự ủng hộ. Hầu hết đều bày tỏ quan điểm thích gương mặt trước đây của cô hơn.

