Hậu phát hiện ung thư, nữ MC thời tiết làm lễ Hằng Thuận

Mới đây trên trang cá nhân, nữ MC thời tiết Vũ Diễm My đã đăng tải khoảnh khắc tổ chức lễ hằng thuận tại chùa cùng ông xã. "Lễ Hằng Thuận. Chùa Quan Âm, 2/11/2022", cô nàng chia sẻ. Trong ảnh, cô dâu, chú rể diện áo dài, cùng nhau làm lễ tại chùa. Ngày vui của nữ MC thời tiết còn có sự góp mặt của họ hàng 2 bên gia đình. Dù loạt ảnh chụp từ xa nhưng ai cũng nhận thấy Diễm My đang rất hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người đã vào gửi lời chúc hạnh phúc đến nữ MC xinh đẹp. Vũ Diễm My là gương mặt quen thuộc với khán giả kênh VTC14 - Đài truyền hình VTC khi đảm nhận vai trò người cầm trịch Bản Tin Thời Tiết Nông Vụ. Giữa lúc sự nghiệp phát triển, tháng 3/2021, nữ MC khiến người yêu mến không khỏi xót xa khi chia sẻ bản thân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Đau lòng hơn là thời điểm phát hiện bệnh (năm 2019), nữ MC vừa làm lễ dạm ngõ. Ngay khi phát hiện bản thân bị bệnh, Diễm My ã cố gắng vực dậy tinh thần, phối hợp với các bác sĩ, thực hiện theo phác đồ điều trị. Hiện bệnh tình Diễm My đã thuyên giảm hẳn nhờ những nỗ lực bản thân cùng sự động viên từ người thân, bạn bè. Nữ MC không còn thực hiện các đợt hóa trị và xạ trị mà chỉ đến viện thăm khám định kỳ. Thời gian qua, mỗi ngày Diễm My đều tích cực rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, nữ MC tìm niềm vui với việc chăm hoa, nuôi mèo, nấu ăn để tinh thần luôn vui vẻ. Ngoại hình Diễm My cũng có nhiều thay đổi. Sắc vóc cô nàng được nhận xét hồng hào, xinh xắn lên thấy rõ, đặc biệt là tóc đã dài ra.

Mới đây trên trang cá nhân, nữ MC thời tiết Vũ Diễm My đã đăng tải khoảnh khắc tổ chức lễ hằng thuận tại chùa cùng ông xã. "Lễ Hằng Thuận. Chùa Quan Âm, 2/11/2022", cô nàng chia sẻ. Trong ảnh, cô dâu, chú rể diện áo dài, cùng nhau làm lễ tại chùa. Ngày vui của nữ MC thời tiết còn có sự góp mặt của họ hàng 2 bên gia đình. Dù loạt ảnh chụp từ xa nhưng ai cũng nhận thấy Diễm My đang rất hạnh phúc trong ngày trọng đại của cuộc đời. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người đã vào gửi lời chúc hạnh phúc đến nữ MC xinh đẹp. Vũ Diễm My là gương mặt quen thuộc với khán giả kênh VTC14 - Đài truyền hình VTC khi đảm nhận vai trò người cầm trịch Bản Tin Thời Tiết Nông Vụ. Giữa lúc sự nghiệp phát triển, tháng 3/2021, nữ MC khiến người yêu mến không khỏi xót xa khi chia sẻ bản thân đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Đau lòng hơn là thời điểm phát hiện bệnh (năm 2019), nữ MC vừa làm lễ dạm ngõ. Ngay khi phát hiện bản thân bị bệnh, Diễm My ã cố gắng vực dậy tinh thần, phối hợp với các bác sĩ, thực hiện theo phác đồ điều trị. Hiện bệnh tình Diễm My đã thuyên giảm hẳn nhờ những nỗ lực bản thân cùng sự động viên từ người thân, bạn bè. Nữ MC không còn thực hiện các đợt hóa trị và xạ trị mà chỉ đến viện thăm khám định kỳ. Thời gian qua, mỗi ngày Diễm My đều tích cực rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, nữ MC tìm niềm vui với việc chăm hoa, nuôi mèo, nấu ăn để tinh thần luôn vui vẻ. Ngoại hình Diễm My cũng có nhiều thay đổi. Sắc vóc cô nàng được nhận xét hồng hào, xinh xắn lên thấy rõ, đặc biệt là tóc đã dài ra.