Hậu lộ tin nhắn nhạy cảm, bạn gái Quang Hải có trạng thái lạ

Sáng 23/6, tài khoản Facebook của Quang Hải bị hacker xâm nhập. Người này đăng những tin nhắn của tiền vệ ĐTQG Việt Nam và một người anh thân thiết lên mạng xã hội. Đáng chú ý, trong số những nội dung tin nhắn mà hacker công bố trên chính trang cá nhân của Hải, có nhiều đoạn nhạy cảm liên quan đến chuyện yêu đương. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ bị hack nick Facebook, chàng tiền vệ đã có phát ngôn chính thức và cho biết đang liên hệ với phía cơ quan chức năng để truy tìm kẻ hack trang cá nhân của mình. Trước scandal này bạn gái Quang Hải đã có nhiều động thái khiến cư dân mạng hoang mang. Vào ngày hôm qua người chị thân thiết của Quang Hải đã đăng tải một dòng trạng thái và trong đó có sự xuất hiện của Huỳnh Anh. Cô nàng bay vào TP HCM cổ vũ cho chàng cầu thủ cùng các đồng nghiệp trong CLB Hà Nội đã diễn ra hôm 24/6. Tưởng chừng như mối quan hệ của cặp đôi đã tốt đẹp thì mới đây nhất, Huỳnh Anh chia sẻ hình ảnh bạn trai trên sân kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng: "What type of girl would I be, if I was to leave when you need me most" (Em sẽ thành kiểu con gái như thế nào nếu em rời đi khi anh cần em nhất). Trước đó chưa lâu, bạn gái Quang Hải đã xóa tình trạng mối quan hệ của mình với anh chàng trên Facebook. Còn phía anh chàng cầu thủ vẫn giữ nguyên trạng thái hẹn hò với hot girl Nha Trang như bình thường. Trên trang Instagram cô nàng vẫn giữ nguyên hình ảnh đại diện cùng bạn trai. Trong đoạn tin nhắn để lộ có nhắc đến Huỳnh Anh, chú ý nhất là việc cô nàng từng đề nghị chia tay nhưng Quang Hải không đồng ý. Chỉ một dòng status ngắn nhưng ai nấy đều hiểu rằng, sau những ồn ào đời tư của Quang Hải, Huỳnh Anh vẫn âm thầm ở bên và trực tiếp dành những lời động viên tới bạn trai. Mời quý độc giả đón xem thêm video Huỳnh Anh muốn chia tay sau ồn ào của Quang Hải? - Nguồn: VTC NOW

