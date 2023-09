Hậu giải nghệ quần vợt, "búp bê" Maria Sharapova giờ ra sao?

Tháng 2/2020, Maria Sharapova bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 33. Thông tin "búp bê" quần vợt người Nga từ giã làng banh nỉ khiến nhiều người bất ngờ và đầy nuối tiếc. Sau khi giải nghệ, Maria Sharapova tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Mới đây, mỹ nhân 36 tuổi đã bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân King National để theo dõi các trận đấu của US Open. Sự có mặt của Sharapova lập tức gây chú ý bởi đây là lần đầu tiên cô có mặt tại một sự kiện quần vợt lớn trong vòng hơn 3 năm. Truyền thông dành lời khen cho vẻ quý phái đến từ bà mẹ một con. Một số người hâm mộ cho rằng cô lão hóa ngược kể từ thời điểm gác vợt. Chia sẻ trên tờ People, Sharapova cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại và dành lời khen cho sự tiến bộ của những VĐV trẻ. Cụ thể, Sharapova chia sẻ với tờ People: "Tôi hài lòng với những gì đang có. Tôi trân trọng mọi điều quần vợt đã dạy cho tôi và mang lại cho tôi. Nhưng hiện tại, tôi thích theo dõi nó hơn thay vì thi đấu", Chưa hết, Sharapova tiết lộ thêm "Tôi muốn xem các VĐV trẻ tranh tài, chứng kiến họ tỏa sáng như lúc này. Tôi nghĩ US Open là giải tennis đầu tiên tôi góp mặt kể từ khi giải nghệ. Cảm xúc hiện tại của tôi rất đặc biệt". Giải US Open 2023 sẽ khởi tranh đến ngày 11/9 tại Mỹ. Sharapova nhiều khả năng tiếp tục dự khán ở các trận đấu tiếp theo của giải. Sharapova từng giữ vị trí số 1 thế giới tại làng quần vợt nữ. Cô nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và từng 11 năm liên tiếp (2005-2016) giữ ngôi vị VĐV nữ kiếm tiền giỏi nhất thế giới.

Tháng 2/2020, Maria Sharapova bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 33. Thông tin "búp bê" quần vợt người Nga từ giã làng banh nỉ khiến nhiều người bất ngờ và đầy nuối tiếc. Sau khi giải nghệ, Maria Sharapova tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Mới đây, mỹ nhân 36 tuổi đã bất ngờ xuất hiện trên khán đài sân King National để theo dõi các trận đấu của US Open. Sự có mặt của Sharapova lập tức gây chú ý bởi đây là lần đầu tiên cô có mặt tại một sự kiện quần vợt lớn trong vòng hơn 3 năm. Truyền thông dành lời khen cho vẻ quý phái đến từ bà mẹ một con. Một số người hâm mộ cho rằng cô lão hóa ngược kể từ thời điểm gác vợt. Chia sẻ trên tờ People, Sharapova cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại và dành lời khen cho sự tiến bộ của những VĐV trẻ. Cụ thể, Sharapova chia sẻ với tờ People: "Tôi hài lòng với những gì đang có. Tôi trân trọng mọi điều quần vợt đã dạy cho tôi và mang lại cho tôi. Nhưng hiện tại, tôi thích theo dõi nó hơn thay vì thi đấu", Chưa hết, Sharapova tiết lộ thêm "Tôi muốn xem các VĐV trẻ tranh tài, chứng kiến họ tỏa sáng như lúc này. Tôi nghĩ US Open là giải tennis đầu tiên tôi góp mặt kể từ khi giải nghệ. Cảm xúc hiện tại của tôi rất đặc biệt". Giải US Open 2023 sẽ khởi tranh đến ngày 11/9 tại Mỹ. Sharapova nhiều khả năng tiếp tục dự khán ở các trận đấu tiếp theo của giải. Sharapova từng giữ vị trí số 1 thế giới tại làng quần vợt nữ. Cô nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và từng 11 năm liên tiếp (2005-2016) giữ ngôi vị VĐV nữ kiếm tiền giỏi nhất thế giới.