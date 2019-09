Hậu clip nóng, Trâm Anh lần đầu hé lộ cuộc sống mới

Tháng 4/2019, vụ lộ clip nóng khiến hot girl Trâm Anh gần như mất tích. Tất cả mọi hoạt động nghệ thuật, kinh doanh của cô nàng gốc Thanh Hóa bị tạm dừng. Thậm chí, tránh sự làm phiền của nhiều người Trâm Anh phải khóa phần bình luận trên trang cá nhân sau vụ lộ clip nóng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hot girl World Cup - Đỗ Thị Trâm Anh cho đăng những hình ảnh cuộc sống của mình hiện tại trong vai trò là MC cho một thẩm mỹ viện nổi tiếng. Thay vì là người đứng trước camera như mọi khi, hot girl 9X lại thường xuyên đăng tải ảnh cô đứng sau máy quay, làm những công việc "behind the sence". Điều này khiến nhiều người thắc mắc, đặt ra câu hỏi rằng :"Rốt cuộc công việc chính của Trâm Anh hiện nay là gì?" Giải đáp thắc mắc về câu hỏi này, Trâm Anh cho biết, cô hiện đang làm song song 2 công việc là MC và marketing cho thẩm mỹ viện. Thế nên, hot girl 9X không chỉ dẫn chương trình mà còn phải "take care" phần quay phim, chụp ảnh cho các khách hàng đến sử dụng dịch vụ. Cụ thể, Trâm Anh cho biết: "Thật ra công việc hiện tại của mình khá ổn. Dù đây là hướng đi khác hoàn toàn so với nghề diễn viên, người mẫu ảnh trước đây mình từng làm nhưng mình cũng không gặp phải nhiều khó khăn." Từ công việc đang được làm chủ, Trâm Anh phải bước vào cuộc sống làm công cũng khiến cô nàng không ít lần cảm thấy mệt mỏi. Trâm Anh tâm sự: "Chỉ có điều là ngày trước, Trâm Anh toàn làm chủ, tự quyết định được thời gian còn bây giờ mình là nhân viên nên phải tuân thủ mọi quy định của công ty. Ban đầu cũng hơi mệt vì phải dậy sớm rồi làm việc đến chiều muộn mới về. Nhưng giờ mình đã quen rồi. Mỗi công việc đều giúp mình có được trải nghiệm quý giá." Nhận định về cuộc sống trước mắt của mình, Trâm Anh cho biết: "Cuộc sống có muôn vàn những thử thách và ngã rẽ. Đôi khi chúng xảy đến trong lúc mình chưa kịp chuẩn bị. Nhưng khi nó đã xảy ra với cuộc đời mình rồi thì mình nên có trách nhiệm và điều khiển nó theo hướng tốt nhất có thể", Khi được hỏi về dự định tương lai, Trâm Anh cho biết cô sẽ gắn bó lâu dài với công việc hiện tại. Song song với đó là ôn luyện thêm tiếng anh để nếu có cơ hội thì cô sẽ đi du học.

