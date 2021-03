Hậu chia tay "tình cũ" Quang Hải "lên đời" nhan sắc ngoạn mục

Mặc dù Quang Hải và Huỳnh Anh đã "đường ai nấy đi" khá lâu, thế nhưng mỗi lần nhắc đến tên chàng cầu thủ là cộng đồng mạng lại nhớ đến cô bạn gái đầy thị phi một thời. Hậu chia tay, "tình cũ" Quang Hải không hề bi lụy, cô nàng tiếp tục hưởng thu cuộc sống và cho ra đời nhiều bức ảnh xinh đẹp đăng tải lên MXH. Bẵng đi một thời gian khi sự chú ý của cộng đồng mạng với cô nàng giảm đi, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy những hình ảnh mới dạo gần đây của cô. Huỳnh Anh mặc chiếc áo ren hai dây, make up nhẹ nhàng chụp ảnh mà khiến ai nấy cũng đều mê mẩn. Chỉ là hình ảnh "sống ảo" thường thấy nhưng dễ dàng nhận ra nàng WAG một thời giờ đã "lột xác" vô cùng ngoạn mục. Hậu chia tay, Huỳnh Anh với khuôn mặt mũm mĩm một thời giờ đã trở thành cô gái trông cô mi nhon hơn hẳn so với thời gian trước. Cô nàng thay đổi từ kiểu make up đến phong cách ăn mặc trông nhẹ nhàng, dễ thương hơn. Không còn vẻ ngoài mũm mĩm như trước đây, giờ đây vóc dáng của Huỳnh Anh thon gọn hơn, tự tin diện những thiết kế ôm sát cơ thể. Cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước những thay đổi đáng kể đến từ Huỳnh Anh, từ ngoại hình cho tới nhan sắc. Thời đang yêu Quang Hải, mỗi lần xuất hiện là Huỳnh Anh lại gây thất vọng về ngoại hình. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại cô gái này đã hoàn toàn "lột xác". Huỳnh Anh của hiện tại chịu khó ăn mặc táo bạo hơn, khi áo hai dây, lúc cúp ngực hay áo trễ vai lộ vai trần. So sánh hiện tại với thời điểm yêu Quang Hải, ai cũng phải thừa nhận Huỳnh Anh xinh thêm mấy phần. Ảnh: FBNV, Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nàng WAGs Việt Trên Khán Đài Người Kín Đáo, Người Nổi Bật - Nguồn: YAN News

