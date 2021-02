Hạnh Cận "Kính Vạn Hoa" sau 20 năm lên sóng giờ ra sao?

Là nữ chính duy nhất trong số các thành viên được yêu thích nhất của " Kính vạn hoa", diễn viên Anh Đào sau 10 năm vẫn được khán giả nhớ mặt và xem là thần tượng 1 thời. Tuy nhiên, sau thành công vang dội của vai diễn "Hạnh kính cận" cũng như bộ phim "Kính Vạn Hoa", nữ diễn viên Anh Đào bất ngờ chọn con đường đi du học thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học hồi tháng 8/2017, Anh Đào ở lại Australia làm giáo viên. Anh Đào cho biết được đứng trên bục giảng, cầm thước, phấn là ước mơ từ nhỏ và cảm thấy hạnh phúc khi niềm mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực. Do sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung nên Anh Đào thường xuyên bị tân sinh viên nhận nhầm. Họ tưởng cô cũng là sinh viên và tiến lại hỏi thăm. Anh Đào chia sẻ rằng: "Tôi hay được hỏi là: Bạn học năm mấy? Tôi cũng trêu lại là: Nếu bạn học ngành Information systems management hoặc vào khoa Business thì chắc chắn bạn sẽ gặp mình. Vì mình sẽ là giáo viên của bạn!". Anh Đào cũng cho biết thêm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhiều lĩnh vực ở Australia gặp khó khăn. Tuy nhiên, ở quốc gia này, Giáo dục vẫn nhận được sự ưu tiên và chịu ít ảnh hưởng hơn. Anh Đào nói thêm về những ngày đầu khi dịch COVID-19 xảy ra: "Chất lượng học tập và giảng dạy lúc đầu hơi giảm và chưa quen với việc học online. Sau đó, mọi người đã dần quen với làm và học online nên không còn gì gọi là xáo trộn hết". Khi được hỏi về dự định trở về Việt Nam, tái xuất nghệ thuật, Anh Đào chia sẻ rằng sẽ trở về nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, do việc giảng dạy tại 2 trường đại học tại Australia nên Anh Đào cũng chưa có đủ thời gian để thực hiện giấc mơ về nước của mình. Tuy nhiên với những fan yêu quý Anh Đào cũng không phải quá lo lắng khi Hạnh Cận của "Kính Vạn Hoa" ngày nào vẫn thường xuyên ra các clip trên kênh Youtube của mình để chia sẻ về cuộc sống cũng như công việc hàng ngày trong những ngày xa quê. Bên cạnh việc giảng dạy, do có gương mặt đẹp Anh Đào cũng được mời làm người mẫu ảnh, đóng MV quảng cáo để có thêm niềm vui và nguồn thu nhập. Mời quý độc giả xem video: Bộ ba "Kính vạn hoa" ngày ấy - bây giờ: Người theo nghệ thuật, kẻ rút lui - Nguồn: Yan News

