Hai hot girl Việt được nhà chồng “cưng như trứng“

Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang) vẫn được nhắc đến là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô càng gây chú ý hơn khi kết hôn cùng "streamer giàu nhất Việt Nam". Lấy chồng hơn 13 tuổi, gái xinh 10x được chồng và gia đình nhà chồng cưng như trứng. Không chỉ được chồng yêu thương, chiều chuộng, thường xuyên mua tặng đồ hiệu hàng trăm triệu, Xoài Non còn rất được bố mẹ chồng yêu quý. Theo đó, ngay từ ngày đầu về làm dâu, Xoài Non được mẹ chồng hứa cho hết tài sản để quản lý, còn bố chồng thì cho nhà nếu sinh con gái, cho khách sạn nếu sinh con trai. Dù thuần Việt 100%, nhưng người đẹp sinh năm 2002 lại khiến mọi người trầm trồ vì các đường nét gương mặt như con lai khi sở hữu mắt hai mí to tròn, sống mũi cao, đôi môi trái tim và làn da trắng không kém hot girl lai nào. Trên trang cá nhân, Xoài Non thường xuyên gây mê với những bức ảnh xinh đẹp như thiên thần. Ngoài Xoài Non, hot girl thẩm mỹ Angela Chu cũng là nàng dâu hào môn được chồng và nhà chồng yêu chiều hết mực. Angela Chu kết hôn cùng tỷ phú Thái Lan hơn 15 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình nhà chồng trong biệt thự rộng lớn ở Thái. Riêng căn bếp được chồng cô đầu tư cho vợ lên đến 3,7 tỷ đồng tiền nội thất. Ngoài ra, hot girl còn sở hữu nhiều siêu xe sang trọng, hàng hiệu đắt đỏ và thường xuyên có những chuyến du lịch bên chồng đại gia. Vào dịp sinh nhật tuổi 30 vừa qua, Angela Chu khiến nhiều người ganh tị khi khoe được chồng mua tặng hẳn một căn biệt thự trên đảo Koh Kood, Thái Lan. Angela Chu (Angela Minh Châu) sinh năm 1991, từng công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt để có dung mạo như hiện tại. Ở thời điểm đó, cô nàng hot girl vô danh được cư dân mạng ưu ái gọi bằng cái tên "Phạm Băng Băng phiên bản Việt" vì ngoại hình hao hao giống nữ diễn viên hàng đầu Hoa ngữ.

