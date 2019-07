Giới trẻ đua nhau "hô biến" phòng trọ ẩm mốc thành không gian xinh hết nấc

Mới đây, trào lưu tự sửa phòng trọ trở thành 1 xu thế. Bắt đầu từ những hình ảnh về căn phòng hiện tại sang chảnh, sạch sẽ sau khi đã được tu sửa với chi phí chưa đến 2 triệu đồng của cô nàng Nguyễn Minh Phượng (25 tuổi, đến từ Tuyên Quang) đã được chia sẻ trên MXH và nhanh chóng nhận được "bão" like. Theo đó, khi thuê phòng trọ, Minh Phượng nhận được căn phòng chỉ vỏn vẹn vài chục m2 nhưng trông khá chật hẹp và cũ kĩ. Tuy nhiên, do vị trí thuận lợi, gần chỗ làm mà chủ nhà lại nhiệt tình, dễ tính nên Phượng đã quyết định tự sửa phòng trọ lại toàn bộ nội thất để có chỗ ở ổn hơn. Đầu tư mua những bộ giấy dán tường đẹp mắt, thêm vài phụ kiện trang trí nhỏ nhắn, xinh xắn, Minh Phượng đã tự tay "hô biến" căn phòng trọ vốn nhếch nhác, sơ sài với vài mảng tưởng mốc đen, bong tróc sơn thành căn phòng sang chảnh, tiện nghi chẳng kém gì ở nhà. Với chi phí chưa đến 2 triệu đồng và tự tu sửa phòng trọ trong một tháng, Minh Phượng đã có một chốn đi về ưng ý và xinh lung linh theo đúng mong muốn của mình. Sau khi bài đăng của Minh Phượng được chia sẻ, đông đảo dân mạng cũng hào hứng "khoe chiến tích" của mình trong công cuộc trang hoàng phòng trọ. Trào lưu tự sửa phòng tiếp tục với bạn trẻ có tên Công Anh khi "hô biến" phòng trọ chật hẹp, đơn sơ, thành phòng ngủ ấm áp, tiện lợi như một homestay thực thụ. Toàn bộ việc tu sửa, sơn tường hay cắt gỗ làm đồ dùng trong nhà đều được Công Anh tự tay thực hiện và mang bản sắc riêng của anh chàng. Từ những vật liệu đơn giản như gỗ đóng kiện hàng, Công Anh đã hô biến thành chiếc ghế vừa trang trí vừa để ngồi. Góc làm việc màu trắng tinh khôi của Công Anh được tự tay anh bạn decor. Ngôi nhà nhỏ của chú mèo nhìn cực yêu cũng do chính tay Công Anh thực hiện.

