Giỏ quà Tết ngoài xịn trong “fake” khiến netizen dở khóc dở cười

Những ngày này, mạng xã hội xôn xao về những đoạn clip ghi lại hình ảnh khui giỏ quà Tết "treo đầu dê bán thịt chó". Theo đó, những phần bánh, kẹo trong giỏ quà Tết lại khác hoàn toàn so với nhãn mác của hộp quà, khiến nhân vật nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mới đây, tài khoản TikTok @minguyen2712 đã đăng tải clip khui giỏ quà Tết mà gia đình mua về năm nay. Nhìn bên ngoài, giỏ quà được gói khá chắc chắn với những hộp chè, bánh sang trọng đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Thế nhưng, các hộp bánh kẹo Tết khi được khui ra lại vô cùng ''bất ổn'' khiến chính gia chủ cũng phải bất ngờ. Giỏ quà Tết của cô bạn này gồm có 3 gói bánh to, 2 lon nước ngọt, 1 hộp chè và được gói bằng túi bóng kính trong suốt. Nhìn bên ngoài, các gói bánh kẹo trông vô cùng lịch sự và sang trọng, giá trị cũng tầm 400 -500 ngàn đồng. Hộp bánh màu xanh to nhất lại càng ''đắng lòng'' hơn, bởi ngay từ bao bì, cô bạn này đã phát hiện điểm đáng ngờ vì tên thương hiệu bị viết sai chính tả. Khi mở hộp bánh tưởng chừng như xịn xò nhất thì gia chủ phải sửng sốt bởi chất lượng đóng gói và số lượng bánh bên trong vô cùng bất ổn. Hộp bánh cuối cùng cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Các hộp bánh đều kèm theo một tấm bìa cứng để đánh lừa người mua. Clip khui giỏ quà Tết của @minguyen2712 nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt nhiều bình luận bày tỏ sự là bức xúc khi thấy người bán "treo đầu dê, bán thịt chó." Không riêng gì chủ tài khoản này mua phải hàng "fake", lướt trên TikTok mấy ngày qua xuất hiện khá nhiều clip khui quà Tết cực bất ổn tương tự. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với chủ nhân của nó vì bản thân cũng từng mua phải những giỏ quà Tết ''fake" tương tự. Ảnh: Tổng hợp

