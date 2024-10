Gil Lê tổ chức sinh nhật cho ba Xoài Non, gọi “ba” thân thiết

Mới đây, Xoài Non thu hút sự quan tâm khi đăng tải bộ ảnh gia đình mừng sinh nhật ba ruột. Điều đáng chú ý là Gil Lê cũng xuất hiện trong bộ ảnh giống như một thành viên trong gia đình. Được biết trước đó vài ngày, netizen cũng phát hiện Xoài Non và Gil Lê cùng đến Đà Lạt để tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho ba của nàng hot girl. Buổi tiệc còn có sự xuất hiện của hội chị em thân thiết là Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến. Nhiều người dành lời khen cho vẻ ngoài của ba Xoài Non. Dù đã lớn tuổi nhưng ba của cô nàng vẫn trông vô cùng phong độ. Điều đặc biệt, ở phía dưới loạt ảnh Xoài Non chúc mừng sinh nhật ba, Gil Lê công khai bình luận: "Mừng sinh nhật ba Dương ạ". Cách gọi thân thiết của Gil Lê giống như một người con trong gia đình Xoài Non khiến nhiều người thích thú. Xoài Non có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ và anh trai. Khoảnh thời gian sau khi đường ai nấy đi với Xemesis, Xoài Non cũng lựa chọn về quê, bên gia đình để chữa lành. Không chỉ vậy, anh trai của cô nàng còn xăm hình em gái lên cánh tay. Gia đình Xoài Non được nhiều người nhận xét là "cực phẩm" nhan sắc. Dù chưa từng công khai, tuy nhiên Xoài Non và Gil Lê thường xuyên xuất hiện cùng nhau, có những hành động tình tứ. Fan của cặp đôi hi vọng cả 2 sẽ sớm có cái kết viên mãn. Xoài Non được bắt gặp "dính như sam" với Gil Lê khi đến ủng hộ người yêu trong hậu trường Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng . (Ảnh: FBNV)

