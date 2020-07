Giảm 20kg, chàng trai Sài thành lột xác thành hot boy vạn người mê

Câu chuyện về quá trình giảm cân thành công của chàng trai Sài Gòn Trần Đỗ Đăng Khoa chắc chắn sẽ khiến nhiều người tin vào "phép màu" về cuộc sống đổi thay khi bản thân tạm biệt được một số cân nặng nhất định. Trước khi có được body như hiện tại, anh chàng Đăng Khoa đã từng gặp nhiều khó khăn vì ngoại hình mập mạp của mình. Đỉnh điểm là thời cấp 3, Khoa đã nặng tới 85kg. Còn bây giờ, cân nặng của Khoa chỉ ở con số 68kg. So sánh hai hình ảnh thời quá khứ và bấy giờ, nhiều người rất ngạc nhiên vì chàng béo ngày nào giờ đã "lột xác" không khác gì hot boy vạn người mê. Sau khi Khoa đăng tải lên MXH khoe hành trình giảm cân của mình, cư dân mạng lập tức gây trầm trồ vì gương mặt và thần thái, phong cách lãng tử của anh chàng là điều khiến tất cả khó cưỡng lại nhất. Được biết, lý do để chàng trai Sài Gòn này quyết tâm giảm cân chính là ước mơ trở thành diễn viên. Đồng thời, anh đã nhận thức sớm được ngoại hình ngoại cỡ của mình khiến mình tự ti và không tự tin trong giao tiếp nên lại càng quyết tâm hơn.Cách giảm cân của Khoa đơn giản chỉ là tập luyện thể thao kết hợp ăn uống hợp lý. Anh chàng thú nhận những ngày đầu là những ngày dài và khó khăn nhất khi trong đầu Khoa luôn có ý định bỏ cuộc. Tuy nhiên, anh không cho phép mình dừng lại. Sau một khoảng thời gian khá dài kiên trì giảm cân, Đăng Khoa đã giảm đựơc gần 20kg bằng việc tập luyện thể thao cũng như duy trì chế độ ăn uống hợp lý với cơ thể mỗi ngày. Chỉ vì "lột xác" quá hoàn hảo nên không ít dân mạng nghi ngờ Khoa còn can thiệp thẩm mỹ để có ngoại hình siêu hấp dẫn này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Chàng béo 103kg lột xác thành hot boy 6 múi nhờ chế độ ăn Low Carb - Nguồn: ANTV - Truyền hình Công an Nhân dân

