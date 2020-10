Gia nhập dàn hot girl chơi golf, Nhã Tiên nhận đủ nhận xét

Ngày một nhiều hot girl chơi golf xuất hiện trên MXH. Cái tên mới nhất bước chân vào môn thể thao quý tộc là Nhã Tiên. Trên trang cá nhân của mình, Nhã Tiên đăng tải loạt ảnh khoe dáng ở sân golf thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo nhận xét của nhiều người, Nhã Tiên khá nổi bật nhờ làn da trắng và thân hình nuột nà không tì vết trong trang phục chơi golf. Do mới tham gia môn thể thao quý tộc, hot girl Nhã Tiên có sự hướng dẫn của HLV riêng. Thậm chí, trên trang cá nhân của mình, Nhã Tiên còn cho biết dù trời có mưa nhưng cô nàng vẫn đến sân để tập luyện đều đặn. Được biết, Nhã Tiên học chơi golf ở Ecopark và người thầy của hot girl là giáo viên PGA HLV trưởng của EPGA golf. Nhã Tiên tên thật là Nguyễn Thủy Tiên, sinh năm 2000, từng nổi tiếng đình đám trên mạng xã hội với bức ảnh chợp mắt trong sân trường. Từ đây, cô nàng được ưu ái với biệt danh “hot girl ngủ gật”. Nhã Tiên sau đó còn xuất hiện trong đội hình 32 cô gái xinh đẹp của chương trình “Nóng cùng World Cup 2018” và được khen ngợi bởi ngoại hình xinh đẹp, thuần khiết. Không lâu sau khi nổi tiếng, Nhã Tiên bất ngờ “lột xác” hình ảnh, thay đổi phong cách thời trang trở nên gợi cảm. Ở độ tuổi đôi mươi, Nhã Tiên thường xuyên diện những trang phục gọi cảm để khoe triệt để vòng 1 đầy đặn, thậm chí còn đi kèm những phát ngôn gây sốc. Những hình ảnh ăn mặc hở hang, khoe thân… khiến công chúng không hài lòng với Nhã Tiên khi bị cho là quá đà, một phần vì không hợp với độ tuổi. Nhã Tiên còn lấn sân sang ca hát với MV “Em muốn cho anh xem” tràn ngập cảnh. Video này sau đó đã bị gỡ bỏ khỏi kênh YouTube vì có nội dung thô tục. Đồng thời, cô nàng cũng bị chỉ trích thậm tệ vì mặc trang phục khoe thân phản cảm, khiêu gợi. Mời quý độc giả xem video: Bạn gái Quang Hải và Á hậu Huyền My khoe sắc trên khán đài sân Hàng Đẫy - Nguồn: NEXT SPORTS

