Game thủ Hàn Quốc được ví như Tiêu Nại khiến chị em đứng hình

Trong làng game thế giới, nhiều người chẳng còn xa lạ gì với cái tên Mystic. Anh chàng người Hàn Quốc này không chỉ có cái tay đầy ma thuật và nhãn quan thi triển kĩ năng thượng thừa trong game mà còn sở hữu nhan sắc khiến các cô gái phải "đứng hình". Game thủ Mystic tên đầy đủ là Jin Sung Joon sinh năm 1995 tại Hàn Quốc. Chàng trai này là tuyển thủ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp. Sự nghiệp của anh thăng hoa khi chơi cùng Team Jin Air, sau đó được chiêu mộ về đội tuyển LOL đình đám của Trung Quốc - Team WE. Vẻ đẹp không góc chết khiến game thủ Hàn Quốc Mystic gây bão trên MXH. Thậm chí nhiều người còn ví anh với Tiểu Nại - hình tượng nam thần điển hình mọi cô gái ao ước trong ngôn tình Trung Quốc. Chính vẻ ngoài sáng láng, Mystic đã đập tan mọi định kiến về ngoại hình của một game thủ, vốn được biết đến là đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi. Nếu không nhắc đến với danh xưng game thủ, chắc chắn nhiều người sẽ lầm tưởng Mystic là idol của nhóm nhạc Hàn Quốc nào đó. Chính vì vậy, anh được nhiều người ưu ái đặt cho biệt danh "game thủ đẹp trai nhất làng LOL thế giới". Năm 2019, Mystic vinh dự lọt vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất châu Á do trang TCC Asia tổ chức. Thế nhưng, một thông tin chắc chắn sẽ khiến fans girl tiếc hùi hụi khi Mystic là "hoa đã chậu". Bà xã của game thủ 9X sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Mystic và bà xã kết hôn đầu năm 2018 nhưng phải đến tháng 8/2018, khi anh chàng thông báo đón con trai đầu lòng trên trang cá nhân thì cộng đồng game, dân mạng mới biết hóa ra anh chàng đã có gia đình. Trên trang cá nhân, chàng game thủ thường xuyên khoe ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhóc tì nhà Mystic cũng điển trai không kém bố, hứa hẹn sẽ là hot boy trong tương lai. Tháng 11/2019, sau 5 năm gắn bó với Team WE, Mystic đã quyết định trở về quê nhà để gia nhập đội Afreeca Freecs. Điều này khiến cho fans xứ Trung không khỏi tiếc nuối.

