Gái xinh được gọi với biệt danh “Chương Tử Di bản Việt“ là ai?

MV mới "Anh luôn là lý do" của ca sĩ Erik khiến khán giả yêu mến anh thích thú. Bên cạnh giai điệu Pop Dance cùng vũ điệu sôi động, không ít netizen còn bị thu hút bởi gương mặt của nữ chính trong MV. Sở hữu thần thái cuốn hút, đặc biệt gương mặt của nữ chính lại rất quen mặt nên cô nàng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nữ chính trong MV tái xuất lần này của Erik là Nguyễn Minh Hà, sinh năm 1999, hiện đang là một mẫu ảnh tự do tại Hà Nội. Nàng hot girl Hà thành được nhiều người nhận xét có gương mặt xinh đẹp, nhiều nét hao hao Chương Tử Di. Không chỉ được khen giống Chương Tử Di, Minh Hà còn được các blogger xứ Trung nhận xét là có nét giống Trương Bá Chi hay nữ diễn viên Tôn Di. Chính nhờ vào gương mặt xinh đẹp với các đường nét thanh tú mà nữ chính của Erik đã góp phần tạo nên thành công cho sản phẩm âm nhạc mới này. Ngoài công việc chính là người mẫu tự do, Minh Hà vẫn thường xuyên trau dồi đam mê nhiếp ảnh và vẽ tranh. Bên cạnh công việc và đam mê, gái xinh Hà thành còn có sở thích trồng cây và cực kỳ yêu động vật. Vẻ đẹp của Minh Hà đã được cư dân mạng xứ Trung khen ngợi hết lời, nhiều bài báo cũng đăng tin về cô với nhiều lời khen "có cánh". Hiện, nhan sắc của cô gái Việt giống Chương Tử Di đang khiến nhiều cư dân mạng xứ Trung điên đảo. Minh Hà đang sở hữu trang Instagram cá nhân với hơn 20 ngàn người theo dõi. Minh Hà dự định trong thời gian tới sẽ tiếp tục trau dồi đam mê và công việc mẫu ảnh hiện tại của mình. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News

