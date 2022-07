Em trai khóc nức nở ngày chị gái lấy chồng gây bão mạng

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh người em trai đã bật khóc nức nở, không muốn rời xa trong ngày chị gái lấy chồng gây bão mạng. Đứng trước cảnh tượng xúc động đến từ em trai, người chị cũng không kìm được cảm xúc, vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt rồi động viên, an ủi em trai. Chủ clip cho biết, thời điểm đó việc đưa dâu đã hoàn tất, mọi người ở nhà gái chuẩn bị lên xe ra về. Lúc này cậu em trai không muốn xa chị liền chạy đến bên cạnh ôm một lúc lâu. Các cô bác trong họ nhìn thấy cảnh này đều thương hai chị em vì biết rõ về hoàn cảnh của họ. Người đăng chia sẻ, hai chị em từ nhỏ đã không còn bố mẹ nên nương tựa vào nhau rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà giờ đây khi chị đi lấy chồng, em trai cảm thấy buồn và không nỡ xa. Song người này cũng hé lộ thêm rằng chú rể cũng chung hoàn cảnh mất mẹ từ nhỏ nên rất thấu hiểu và thương hai chị em vợ. Đoạn clip sau một thời gian ngắn đăng tải đã thu về hàng trăm nghìn lượt xem. Rất nhiều người đều cảm động trước tình cảm mà cậu em trai dành cho chị. Cùng với đó, dân mạng cũng hi vọng chú rể sẽ đối tốt với cả hai chị em sau khi kết hôn. Cùng chung tình cảnh có chị gái đi lấy chồng, một cậu bé cũng khóc hết nước mắt, còn trốn vào một góc nhà, ai dỗ thế nào cũng không chịu nghe. Khi được gọi ra chụp ảnh chung, bé trai nhất định không đồng ý khiến người nhà hết cách. Thấy vậy, cả anh rể lẫn chị gái đành phải tạm gác lễ cưới lại để quay sang dỗ dành cậu em nhỏ. Trang 163 có viết, người chị chia sẻ rằng em trai mình thuộc tuýp người ít nói nên muốn an ủi cần tốn rất nhiều công sức. Hình ảnh những cậu em trai mếu máo trong ngày cưới chắc chắn sẽ khiến các cô chị không thể nào quên.

