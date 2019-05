Đường phố Hà Nội "vắng như chùa Bà Đanh" ngày nắng nóng đỉnh điểm

Với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm như mấy ngày nay khiến nhiều người cảm thấy vô cùng bức xúc. Hà Nội mấy ngày nay nắng nóng như đổ lửa, mọi vật như bị thiêu đốt dưới sức nóng của mặt trời. Tại thủ đô, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ, có nơi đặc biệt trên 40 độ. Tuy nhiên, ở ngoài trời, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Địa điểm phố đi bộ Hồ Gươm vốn là nơi nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần nhưng những ngày nắng nóng khủng khiếp vừa qua, nơi đây không một bóng người. Lý do phố đi bộ Hồ Gươm vắng bóng người như dịp Tết đến từ việc ngoài trời quá nóng với nền nhiệt đo được lúc 15 giờ chiều nay gần 60 độ C. Theo chia sẻ của người thực hiện bộ ảnh phố đi bộ ngày nắng nóng, anh Vũ Minh Quân (SN 1979, Hà Nội) cho biết thì anh chụp những bức ảnh này vào khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 13 giờ chiều. Anh Quân là một nhiếp ảnh gia muốn ghi lại những khoảnh khắc trong đời sống thường nhật. Dưới nền nhiệt này anh muốn ra đường vào khoảng thời gian được cho là nắng nhất để ghi nhận cái nóng của thủ đô. Ngoài phố đi bộ, anh Minh Quân còn ghi lại 1 số địa điểm khác như phố Phan Đình Phùng, Quán Thánh ..... Anh Vũ Minh Quân cho biết, thời điểm đó phố đi bộ vắng hơn cả mùng 1 Tết, người dân trốn tránh cái nắng nên ở trong nhà, không dám ra ngoài đường. Bản thân anh Quân cũng cảm thấy rất mệt mỏi với thời tiết này. Chỉ có một nhóm bạn trẻ vẫn miệt mài quay phim dưới cái nóng gay gắt tại phố đi bộ Hồ Gươm. Trong ngày 19/5, chỉ số cảnh báo tia UV tăng cao tại Hà Nội gây hại cao cho cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Nắng nóng kéo dài có thể gây nóng bỏng rát cho người đi đường, tăng nguy cơ say nắng, kiệt sức, đột quỵ.

