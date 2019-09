Được cấp xế hộp, Văn Hậu sang Hà Lan vẫn đi phương tiện này

Ngày 19/9, Đoàn Văn Hậu có buổi tập nhẹ đầu tiên với CLB SC Heerenveen. Do đây là ngày nghỉ của toàn đội nên Văn Hậu chủ động xin HLV trưởng được tập thể lực. Cùng ra sân với Văn Hậu trong buổi tập còn có một tân binh khác của Heerenveen, là tuyển thủ Croatia - Alen Halilovic. Đây là ngôi sao mà Barca từng chiêu mộ năm 2014, khi mới 17 tuổi, với ý đồ biến anh thành một Luka Modric mới tại Tây Ban Nha. Buổi tập đầu tiên diễn ra trong bầu không khí vô cùng thoải mái. Văn Hậu và Halilovic tập với bài chạy quanh sân và sau đó là giãn cơ. Tuyển thủ Việt Nam cho thấy sự phấn chấn của mình ở môi trường mới. Tuy nhiên, điều khiến NHM chú ý tới hậu vệ Văn Hậu không phải là nội dung bài tập mà đó là phương tiện cầu thủ này di chuyển tới sân. Khi mới gia nhập SC Heerenveen, Văn Hậu được cấp xế hộp nhưng trong buổi tập mới nhất, cầu thủ Việt Nam này đã di chuyển tới sân tập bằng xe đạp. Sau khi thông tin này được công khai, nhiều người tếu táo nói rằng chắc do Văn Hậu chưa có bằng lái xe nên đi xe đạp cho an toàn. Một số khác thì cho rằng, Văn Hậu muốn đạp xe từ nhà tới sân tập để gia tăng thể lực chuẩn bị cho mùa giải dài hơi tại châu Âu. Theo lịch, ngày 20 và 21/9, Văn Hậu chính thức có những buổi tập đầu tiên dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng Johny Jansen. Nếu hòa nhập tốt, Văn Hậu hoàn toàn có thể góp mặt trong danh sách thi đấu của đội ngay cuối tuần này khi Heerenveen tiếp đón Utrecht trên sân nhà Abe Lenstra.

