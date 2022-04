Đứng bên Lê Bống, “ngọc nữ” Midu chứng minh đẳng cấp nhan sắc

Tối ngày 8/4, Midu gây chú ý khi xuất hiện trong buổi ra mắt phim, tại đây cựu hot girl đứng cạnh nữ TikToker Lê Bống và chiếm trọn luôn nhan sắc. Nổi tiếng là một nữ TikToker có nhan sắc xinh đẹp trên mạng thế nhưng Lê Bống lại có khoảnh khắc bị “dìm” nhẹ trước nhan sắc và khí chất của "ngọc nữ" Midu. Tại sự kiện ra mắt phim, Midu khoe sắc trong chiếc váy quây trắng có kiểu dáng như một bông hoa hồng. Với tạo hình này, cựu hot girl xuất hiện tại sự kiện trông không khác gì nàng công chúa quý tộc cổ điển, quyến rũ. Trong khi đó, Lê Bống đứng bên cạnh khoe gương mặt xinh đẹp không khác gì so với những video trên mạng. Tuy nhiên, cô nàng lại không may khi có khuyết điểm là đôi chân có phần khá mũm mĩm. Nhiều người phải bất ngờ khi chiều cao trên profile của cô nàng hot TikToker này là 1m67, hơn Midu tận 7cm. Thế nhưng trong khung ảnh này, rõ thấy Midu thanh thoát và cao ráo hơn. Nhiều người cho rằng, việc lựa chọn trang phục, phụ kiện không phù hợp khiến nữ hot TikToker trông thấp hơn so với chiều cao thật của mình. Bên dưới đoạn video này, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận, bày tỏ sự ngỡ ngàng trước nhan sắc của Midu, cũng như bất ngờ trước sự chênh lệch rõ rệt giữa một nữ ngôi sao và hot TikToker đàn em. Nữ diễn viên Midu mang nhan sắc chuẩn “thần tiên tỉ tỉ” với khuôn mặt nhỏ nhắn, nét đẹp hài hòa, thanh thoát. Điều đáng nói là dù đã hoạt động được một thời gian dài thế nhưng Midu vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như thời mới bước chân vào showbiz. Người đẹp còn được cho là trẻ, nhuận sắc hơn đôi phần so với thời gian trước đây. Nhan sắc xinh đẹp của Midu cũng được chứng minh qua những khung ảnh, clip được quay, chụp bằng điện thoại trong nhiều sự kiện. Dù chất lượng hình ảnh không quá tốt thế nhưng Midu vẫn có nhan sắc rất rực rỡ hút mắt với làn da mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Tối ngày 8/4, Midu gây chú ý khi xuất hiện trong buổi ra mắt phim, tại đây cựu hot girl đứng cạnh nữ TikToker Lê Bống và chiếm trọn luôn nhan sắc. Nổi tiếng là một nữ TikToker có nhan sắc xinh đẹp trên mạng thế nhưng Lê Bống lại có khoảnh khắc bị “dìm” nhẹ trước nhan sắc và khí chất của "ngọc nữ" Midu. Tại sự kiện ra mắt phim, Midu khoe sắc trong chiếc váy quây trắng có kiểu dáng như một bông hoa hồng. Với tạo hình này, cựu hot girl xuất hiện tại sự kiện trông không khác gì nàng công chúa quý tộc cổ điển, quyến rũ. Trong khi đó, Lê Bống đứng bên cạnh khoe gương mặt xinh đẹp không khác gì so với những video trên mạng. Tuy nhiên, cô nàng lại không may khi có khuyết điểm là đôi chân có phần khá mũm mĩm. Nhiều người phải bất ngờ khi chiều cao trên profile của cô nàng hot TikToker này là 1m67, hơn Midu tận 7cm. Thế nhưng trong khung ảnh này, rõ thấy Midu thanh thoát và cao ráo hơn. Nhiều người cho rằng, việc lựa chọn trang phục, phụ kiện không phù hợp khiến nữ hot TikToker trông thấp hơn so với chiều cao thật của mình. Bên dưới đoạn video này, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận, bày tỏ sự ngỡ ngàng trước nhan sắc của Midu, cũng như bất ngờ trước sự chênh lệch rõ rệt giữa một nữ ngôi sao và hot TikToker đàn em. Nữ diễn viên Midu mang nhan sắc chuẩn “thần tiên tỉ tỉ” với khuôn mặt nhỏ nhắn, nét đẹp hài hòa, thanh thoát. Điều đáng nói là dù đã hoạt động được một thời gian dài thế nhưng Midu vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như thời mới bước chân vào showbiz. Người đẹp còn được cho là trẻ, nhuận sắc hơn đôi phần so với thời gian trước đây. Nhan sắc xinh đẹp của Midu cũng được chứng minh qua những khung ảnh, clip được quay, chụp bằng điện thoại trong nhiều sự kiện. Dù chất lượng hình ảnh không quá tốt thế nhưng Midu vẫn có nhan sắc rất rực rỡ hút mắt với làn da mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News